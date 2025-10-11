search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 00:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 23:00

Συναγερμός για παράνομο εμβολιασμό αιγοπροβάτων – Στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου οι καταγγελίες

11.10.2025 23:00
provata-new

Η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας ζητά την άμεση εφαρμογή ενός πανελλαδικού προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού για όλα τα αιγοπρόβατα, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για παράνομες και ανεπίσημες διαδικασίες εμβολιασμού που κυκλοφορούν στην αγορά, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, υπονομεύουν την εγκυρότητα των μέτρων και την προστασία των ζώων.

Η Βασιλική Φασουλά, μέλος της επιτροπής, επισήμανε στην ΕΡΤ ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα εφαρμόζουν στην Ελλάδα», δήλωσε, υπονοώντας ότι η μη χρήση τους μπορεί να σχετίζεται με την αποφυγή ανάληψης ευθύνης για πιθανές παρενέργειες.

Από την άλλη πλευρά, ο Θεόφιλος Καντζόγλου, διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, προειδοποίησε για τους κινδύνους των παράνομων εμβολίων. «Η χρήση τους είναι παράνομη και επικίνδυνη. Ακόμη και η μεταφορά τους απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες ψύξης», τόνισε, σημειώνοντας ότι τέτοια σκευάσματα μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες στα ζώα.

Το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατήγγειλε την παράνομη εισαγωγή και πώληση εμβολίων τρίτων χωρών μέσω διαδικτύου. Όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που «σήκωνε» καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι δράστες, ανάμεσά τους ένας ανήλικος

Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε οχήματα, τραπεζοκαθίσματα και τζαμαρία

Μύκονος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα Πολωνό μοτοσικλετιστή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού

gazaa
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συγκλονιστικό video με την επιστροφή των Παλαιστίνιων – Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ερείπια

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για παράνομο εμβολιασμό αιγοπροβάτων – Στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου οι καταγγελίες

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που «σήκωνε» καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι δράστες, ανάμεσά τους ένας ανήλικος

kiton1
ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής στο Χόλιγουντ: Πέθανε η θρυλική Ντάιαν Κίτον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 23:49
ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού

gazaa
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συγκλονιστικό video με την επιστροφή των Παλαιστίνιων – Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ερείπια

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για παράνομο εμβολιασμό αιγοπροβάτων – Στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου οι καταγγελίες

1 / 3