Πέτρος Κόκκαλης: «Υπάρχουν συζητήσεις με την ΕΛ.Α.Σ – Στόχος η συγκρότηση μιας παράταξης ικανής να διεκδικήσει την εξουσία»

Συζητήσεις του με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαίωσε ο πρώην επικεφαλής του κόμματος «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Στον αέρα» με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό», αναφέροντας πως το νέο κόμμα έχει στόχο τη συγκρότηση μιας παράταξης «πιο ικανής να διεκδικήσει την εξουσία» στη χώρα.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πέτρου Κόκκαλη στα Παραπολιτικά 90,1



Μεταξύ άλλων, τόνισε:

Ερωτηθείς για την αποχώρησή του από τον κομματικό σχηματισμό ΚΟΣΜΟΣ και το ενδεχόμενο συμπαράταξης του με τον κ.Τσίπρα

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση αλλά νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή και χρειάζεται να υπάρξει μια ειλικρινής και ανανεωτική και «ανασυγκροτική» προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στην ΝΔ.

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Υπάρχει ένα πάνδημο πολιτικό αίτημα για την υπέρβαση του πολυκερματισμού. […]Εγώ αυτό που αναζητώ πάντα είναι να συμμετέχω, να ανήκω σε μια λειτουργική και δημιουργική κοινότητα. Έχω μια φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος, δεν έχω κάποια προσωπική φιλοδοξία ή ανάγκη για κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα, θέλω να βοηθήσω στη δημιουργία ενός συνεκτικού προγραμματικού οράματος για μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο πράσινη..

Ερωτηθείς αν υπάρχουν συζητήσεις με την ΕΛ.Α.Σ

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό.

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που χρόνια ακούμε, «καν’ τε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξετε κάτι που να μπορούμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα που πιστεύουμε όλοι μαζί». Την γραμμή αυτή αγωνίας ήρθε να απαντήσει η νέα αυτή συμπαράταξη και για αυτό έχει αυτή τη θέση δημοσκοπικά.

Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Πιστεύω ότι η δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ. απαντάει σε αυτή την αγωνία και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια παράταξη πιο ανταγωνιστική πολιτικά, πιο δόκιμη, πιο ικανή να διεκδικήσει την εξουσία στη χώρα μας και προφανώς τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν τις διορθώσεις τους απέναντι σε αυτό.

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