ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 22:05
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 21:07

Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε οχήματα, τραπεζοκαθίσματα και τζαμαρία 

11.10.2025 21:07
troxaio_voula

Γυαλιά-καρφιά προκάλεσε χθες στις 10 το βράδυ, στην συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Ιατρίδου στην Καλλιθέα, ένας 42χρονος άντρας από το Καζακστάν.

Ο 42χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, σε τραπεζοκαθίσματα και στην τζαμαρία καταστήματος, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Οι άντρες της Τροχαίας που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης καθώς κατελήφθη με μετρήσεις αλκοόλ 0,70 και 0,75 mg/l, πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος.

