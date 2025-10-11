Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) σε δασική έκταση στην περιοχή παραλία Ζαράκων, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικίες, ενώ στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που ενισχύθηκαν την τελευταία ώρα.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 86 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

