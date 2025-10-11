Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Αναζητά και τρίτο πρόσωπο η αστυνομία – Στο μικροσκόπιο DNA από την πολυκατοικία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση του αποτρόπαιου εγκλήματος στον Άγιο Παντελεήμονα, με θύμα έναν 30χρονο Ουκρανό και τραυματία έναν 48χρονο ομοεθνή του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν και τρίτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έφυγε χθες το πρωί από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου της οδού Σεράφη 4, λίγες δηλαδή ώρες πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναζητούν το πρόσωπο αυτό, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν εμπλέκεται στο συμβάν.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να εξακριβώσουν αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία περί εισβολής τεσσάρων ατόμων στο διαμέρισμα.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος, συλλέγοντας στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας.

Διαβάστε επίσης:

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις από την αστυνομία