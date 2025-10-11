search
ΕΛΛΑΔΑ

11.10.2025 10:56

Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 48χρονος ζητά αιμόφυρτος βοήθεια – Τι εξετάζουν οι Αρχές (Video)

6686217 (1)

Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του 31χρονου Ουκρανού που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, μία ημέρα μετά το φρικτό έγκλημα, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της άγριας επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, γεγονός που έχει κινήσει την προσοχή των αρχών. Το θύμα, 31 ετών, εντοπίστηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά, φέροντας πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τον 48χρονο να μπαίνει αιμόφυρτος στο κατάστημα και να ζητά βοήθεια.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα.

Ο 48χρονος, ουκρανικής καταγωγής, που βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα, κατάφερε να λυθεί και, παρά τα σοβαρά τραύματά του, να ζητήσει βοήθεια. Όπως κατέθεσε, τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του πρώτου ορόφου και επιτέθηκαν στους δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο φίλος του και ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά.

Αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα του εγκλήματος.

Η αστυνομία εξετάζει όλες τις εκδοχές με επικρατέστερη να έχει προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες με τον έναν να καταλήγει νεκρός και ο άλλος τραυματίας. Σημειώνεται, δε, ότι στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε νεκρός ο 31χρονος δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης

