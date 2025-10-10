search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 18:13

Άγρια δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα – Ήταν δεμένος με τάιρ απ

10.10.2025 18:13
PERIPOLIKO109_SEP

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Πρόκειται για 31χρονο υπήκοο Ουκρανίας, που ήταν χτυπημένος και δεμένος με τάιρ απ. Τις Αρχές ειδοποίησε 48χρονος ομοεθνής του, που ήταν τραυματισμένος.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους ξυλοκόπησαν. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Πάντως στην πόρτα δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης.

Διαβάστε επίσης

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής στη Γάζα μετά την εκεχειρία – Ουρές χιλιομέτρων – Live εικόνα

Ύστατη προσπάθεια από τον Μακρόν: Στο Μέγαρο Ελιζέ για διαβουλεύσεις οι ηγέτες αντιπολίτευσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελέγχου κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο – Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

john lodge thanatos – new
LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 82 χρόνων ο τραγουδιστής των Moody Blues Τζον Λοτζ

Maria Corina Machado
ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Υποψίες για διαρροή πριν την επίσημη ανακοίνωση μετά από… φρενίτιδα διαδικτυακών στοιχημάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:01
mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο – Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

1 / 3