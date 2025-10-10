Άγρια δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα – Ήταν δεμένος με τάιρ απ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Πρόκειται για 31χρονο υπήκοο Ουκρανίας, που ήταν χτυπημένος και δεμένος με τάιρ απ. Τις Αρχές ειδοποίησε 48χρονος ομοεθνής του, που ήταν τραυματισμένος.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους ξυλοκόπησαν. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Πάντως στην πόρτα δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης.

