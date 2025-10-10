search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 15:34

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής στη Γάζα μετά την εκεχειρία – Ουρές χιλιομέτρων – Live εικόνα

gaza epistrofi 88- new

Ανάμεσα στα συντρίμμια ένα ανθρώπινο «τσουνάμι» εκτοπισμένων Παλαιστινίων κινείται με τα πόδια προς τον βορρά της Γάζας, από όπου είχαν φύγει για να γλιτώσουν από τα ισραηλινά χτυπήματα,  λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας.


Κατά μήκος των κατεστραμμένων στενών παραλιακών δρόμων, ορισμένοι κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και έκαναν το σήμα της νίκης, σύμφωνα με το BBC. «Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος, δεν υπάρχει φαγητό ούτε νερό» δήλωσε ο Αλάα Σάλεχ, δάσκαλος που εγκατέλειψε τη πόλη της Γάζας με τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του για να καταφύγει στη Χαν Γιούνις. «Άφησα την οικογένειά μου πίσω και ξεκίνησα να περπατάω βόρεια. Χιλιάδες γύρω μου αγωνίζονται. Η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 4.000 σεκέλ -1.227 δολάρια-, ποσό απλησίαστο για τους περισσότερους» τόνισε.


Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ωθήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες εκτάσεις καταστροφής στις συνοικίες Σεΐχ Ραντγουάν, Σάμπρα και Ζεϊτούν, όπου ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν ισοπεδωθεί. Τα σωστικά συνεργεία στη Γάζα συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και καθαρό νερό παραμένουν δραματικές.



Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ το μεσημέρι, εκπρόσωπος των IDF ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η μετακίνηση από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επιτρέπεται μέσω των οδών Αλ Ρασίντ και Σαλάχ αλ Ντιν».



Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την αποχώρησή του στις νέες συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης στη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στο X.

«Η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων έχει ξεκινήσει» προσθέτει.

