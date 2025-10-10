Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής στη Γάζα μετά την εκεχειρία – Ουρές χιλιομέτρων – Live εικόνα

Ανάμεσα στα συντρίμμια ένα ανθρώπινο «τσουνάμι» εκτοπισμένων Παλαιστινίων κινείται με τα πόδια προς τον βορρά της Γάζας, από όπου είχαν φύγει για να γλιτώσουν από τα ισραηλινά χτυπήματα, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας.



Κατά μήκος των κατεστραμμένων στενών παραλιακών δρόμων, ορισμένοι κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και έκαναν το σήμα της νίκης, σύμφωνα με το BBC. «Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος, δεν υπάρχει φαγητό ούτε νερό» δήλωσε ο Αλάα Σάλεχ, δάσκαλος που εγκατέλειψε τη πόλη της Γάζας με τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του για να καταφύγει στη Χαν Γιούνις. «Άφησα την οικογένειά μου πίσω και ξεκίνησα να περπατάω βόρεια. Χιλιάδες γύρω μου αγωνίζονται. Η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 4.000 σεκέλ -1.227 δολάρια-, ποσό απλησίαστο για τους περισσότερους» τόνισε.



Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ωθήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες εκτάσεις καταστροφής στις συνοικίες Σεΐχ Ραντγουάν, Σάμπρα και Ζεϊτούν, όπου ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν ισοπεδωθεί. Τα σωστικά συνεργεία στη Γάζα συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και καθαρό νερό παραμένουν δραματικές.





Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ το μεσημέρι, εκπρόσωπος των IDF ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η μετακίνηση από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επιτρέπεται μέσω των οδών Αλ Ρασίντ και Σαλάχ αλ Ντιν».

Israeli forces declared a ceasefire and began withdrawing from parts of Gaza on Friday, allowing thousands of displaced Palestinians to return home as families of October 7 hostages awaited news.https://t.co/CGu6dWjPPb October 10, 2025

Israel began its withdrawal from areas inside the Gaza Strip to the “yellow line”, after which it is expected to control about 53% of the area of the Strip, until the agreement on the second phase, which includes disarming Hamas, deploying international forces, and determining… pic.twitter.com/3aUz3tG0M8 — SHADI (@shadi_qh) October 10, 2025





Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την αποχώρησή του στις νέες συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης στη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στο X.

CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun. October 10, 2025

«Η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων έχει ξεκινήσει» προσθέτει.

Διαβάστε επίσης:

Πήγε για «μαλλί» και βγήκε «κουρεμένος»: Κακοποιητής της Πελικό έκανε έφεση και δέχτηκε μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης

Νετανιάχου: «Οι IDF θα παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας πίεση μέχρι τον αφοπλισμό της Χαμάς»

Γαλλία: Ως το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται ο νέος πρωθυπουργός του Μακρόν – «Ξαναζεσταμένες συνταγές» ή νέο πρόσωπο… 74 ετών;