Συμφωνία για τη Γάζα: Άρχισε η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων – Το κρίσιμο τριήμερο που θα κρίνει τα πάντα

Ξεκίνησε σήμερα η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από ορισμένα τμήματα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00, με την απελευθέρωση των ομήρων να γίνεται εντός 72 ωρών και πιθανότατα τη Δευτέρα.

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00



Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου Τραμπ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από αργά το βράδυ της Πέμπτης, με τις πρώτες δυνάμεις του IDF να αποσύρονται, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που υπεγράφη στην Αίγυπτο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή».

Η «συμφωνημένη γραμμή» αναφέρεται σε έναν ασαφή χάρτη που μοιράστηκε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, ο οποίος έδειχνε μια αρχική ζώνη αποχώρησης του Ισραήλ σημειωμένη με κίτρινο χρώμα. Αργότερα, αξιωματούχοι του Τραμπ αποκάλεσαν αυτή τη γραμμή «κίτρινη γραμμή».

After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next… pic.twitter.com/0VfaMSOqQ1 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς αιχμαλώτους, καθώς και τις σορούς περίπου 25 ακόμη, ενώ οι IDF θα απελευθερώσουν περίπου 2.000 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Πού βρίσκεται η αρχική «κίτρινη γραμμή» αποχώρησης;

Το Ισραήλ ελέγχει σήμερα περισσότερο από το 80% της έκτασης των 365 τ.χλμ. (141 τετρ. μιλίων) της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών υπό εντολές αναγκαστικής εκκένωσης ή περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως στρατιωτικές ζώνες.

Μόλις υπογραφεί η συμφωνία, οι εχθροπραξίες αναμένεται να σταματήσουν αμέσως και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη γραμμή που σημειώνεται με κίτρινο χρώμα.

Ο τελικός χάρτης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αλλά με βάση τον χάρτη της 4ης Οκτωβρίου, η περιοχή εντός της «κίτρινης γραμμής» αντιστοιχεί σε περίπου 155 τ.χλμ. (60 τετρ. μίλια), αφήνοντας περίπου 210 τ.χλμ. (81 τετρ. μίλια) -ή 58% της Γάζας- υπό ισραηλινό έλεγχο, όπως έχει επιβεβαιωθεί από την ερευνητική ομάδα Sanad του Al Jazeera.

Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία μετά την πρώτη φάση

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αρκετές παλαιότερα πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές γειτονιές, μεταξύ των οποίων:

Μπέιτ Λαχίγια

Μπέιτ Χανούν

Τμήματα των περιοχών Σουτζάγια, Τουφάχ και Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας

Πάνω από το μισό του κυβερνείου Χαν Γιούνις

Σχεδόν ολόκληρο το κυβερνείο Ράφα

Επιπλέον, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει όλα τα σημεία διέλευσης προς και από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων πολέμου και επιθυμούν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία σε αυτές τις περιοχές καθιστά κάτι τέτοιο απίθανο στο άμεσο μέλλον.

Τι προβλέπεται να ακολουθήσει

Σύμφωνα με το 20-σημείων σχέδιο που ανακοίνωσαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου στις 29 Σεπτεμβρίου -το οποίο καταρτίστηκε χωρίς παλαιστινιακή συμμετοχή- το Ισραήλ προβλέπεται να αποσύρει τις δυνάμεις του σε τρεις φάσεις, όπως απεικονίζεται σε έναν συνοδευτικό πρόχειρο χάρτη, με κάθε φάση να σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα:

Αρχική αποχώρηση (κίτρινη γραμμή): Στην πρώτη φάση, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς αιχμαλώτους, ζωντανούς και νεκρούς, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν στη γραμμή που σημειώνεται με κίτρινο χρώμα. Δεύτερη αποχώρηση (κόκκινη γραμμή): Στη δεύτερη φάση, θα αναπτυχθεί μια Διεθνής Δύναμη Ασφάλειας (International Stabilization Force – ISF), η οποία θα αναλάβει την επίβλεψη της ασφάλειας και θα υποστηρίξει την παλαιστινιακή αστυνόμευση, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν περαιτέρω στη γραμμή που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα, μειώνοντας την άμεση παρουσία τους στη Γάζα. Τελική αποχώρηση (ζώνη ασφαλείας): Στην τελική φάση, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε μια καθορισμένη «ζώνη ασφαλείας», αφήνοντας ένα περιορισμένο τμήμα της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, ενώ ένας διεθνής διοικητικός φορέας θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση και τη μεταβατική περίοδο.

Ακόμη και μετά την τρίτη φάση αποχώρησης, οι Παλαιστίνιοι θα περιοριστούν σε μικρότερη περιοχή σε σχέση με πριν από τον πόλεμο, συνεχίζοντας το πρότυπο ελέγχου της Γάζας και του πληθυσμού της από το Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα έλαβε εγγυήσεις πως ο πόλεμος έληξε

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ Αλ-Χάγια, δήλωσε ότι έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος τελείωσε.

Είκοσι ισραηλινοί όμηροι πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμη ζωντανοί στη Γάζα, 26 θεωρούνται νεκροί ενώ η τύχη δύο παραμένει άγνωστη. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η ανάκτηση των σορών των νεκρών ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από την απελευθέρωση των ζωντανών αιχμαλώτων.

Όταν η συμφωνία τεθεί σε εφαρμογή, φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και ιατρική βοήθεια θα αρχίσουν να εισέρχονται μαζικά στη Γάζα για να βοηθήσουν τους αμάχους – εκατοντάδες χιλιάδες εκ των οποίων ζουν σε σκηνές μετά την καταστροφή των σπιτιών τους και ολόκληρων πόλεων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τα εμπόδια που παραμένουν

Η συμφωνία, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως, θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια παύση του πολέμου από οποιαδήποτε προηγούμενη προσπάθεια.

Ωστόσο, πολλά μπορούν ακόμα να πάνε στραβά. Οι πλευρές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τη λίστα των παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ισραηλινούς ομήρους. Η Χαμάς επιδιώκει την απελευθέρωση μερικών από τους πλέον προβεβλημένους παλαιστίνιους κρατουμένους σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και εκατοντάδων ανθρώπων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης.

Περαιτέρω βήματα στο 20-σημείων σχέδιο του Τραμπ δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί. Μεταξύ αυτών: το πώς θα διοικείται η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας όταν τελειώσουν οι μάχες και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τα αιτήματα του Ισραήλ για αφοπλισμό.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης σκεπτικισμό εντός του κυβερνητικού του συνασπισμού, καθώς πολλοί αντιτίθενται εδώ και καιρό σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς.

Επόμενα βήματα και διπλωματική πίεση

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην περιοχή την Κυριακή, πιθανώς για να παραστεί σε τελετή υπογραφής στην Αίγυπτο. Ο Πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, τον προσκάλεσε να απευθύνει λόγο στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Η συμφωνία έτυχε στήριξης από αραβικές και δυτικές χώρες και παρουσιάστηκε ευρέως ως μια σημαντική διπλωματική επιτυχία για τον Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν 200 στρατιώτες στο πλαίσιο μιας κοινής δύναμης σταθεροποίησης της Γάζας, χωρίς όμως φυσική παρουσία Αμερικανών στο έδαφος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δύο ανώτερους αμερικανούς αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οι 200 θα αποτελούν τον πυρήνα μιας πολυεθνικής δύναμης που θα περιλαμβάνει επίσης Αιγύπτιους, Καταριανούς, Τούρκους και πιθανώς Εμιρατινούς.

Ο απολογισμός

Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε μετά την εισβολή ενόπλων της Χαμάς σε ισραηλινές πόλεις και σε μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν ως όμηροι.

