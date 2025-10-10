Δάκρυσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε εξομολόγηση γυναίκας που έχασε σύζυγο και παιδί σε πέντε ημέρες – Καμπάνια για τις αυτοκτονίες (video)

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο πλαίσιο μιας καμπάνιας για την πρόληψη των αυτοκτονιών συναντήθηκε στο σπίτι μιας γυναίκας που έχει περάσει ένα τεράστιο δράμα.

Η Ράιαν από το Κάρντιφ, το 2012 έχασε τον ενός έτους γιο της από άγνωστη αιτία και πέντε ημέρες μετά, ο σύζυγός της αυτοκτόνησε.

Η γυναίκα αυτή από τότε ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση πένθους την 2wish, για να υποστηρίξει όσους επλήγησαν από τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο ενός παιδιού ή νεαρού ενήλικα κάτω των 25 ετών και ο Γουίλιαμ θέλησε να την επισκεφθεί και να ακούσει τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της.

Σε κάποιο σημείο που η κουβέντα έγινε πολύ προσωπική, την ρώτησε πώς μεγάλωσε τα μεγαλύτερα παιδιά της, με τη ίδια να λέει ότι δεν ήξερε πώς είχαν επιβιώσει, καθώς πάντα αυτό το συναίσθημα της απώλειας με την αυτοκτονία, το κουβαλάνε πάνω τους.

«Με εξέπληξε αρκετά, δεν με είχε αγγίξει ποτέ η αυτοκτονία. Ήταν κάτι που συνέβη στις ειδήσεις. Κανείς δεν θα μιλούσε γι’ αυτό ή θα έλεγε τι συνέβη, και το βρήκα πραγματικά μπερδεμένο εκείνη τη στιγμή», είπε.

«Πριν χάσουμε τον Τζορτζ, ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Ο πρίγκιπας την ρώτησε τι θα ήθελε να του πει αν είχε την ευκαιρία κι εκεί τον έκανε να λυγίσει…

«Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θα του έλεγα ποτέ αν είχα χρόνο μαζί του και αυτό θα ήταν γιατί δεν μου μίλησες; Νομίζω ότι το αναρωτιέμαι αυτό κάθε μέρα. Ήταν απολύτως συντετριμμένος, συνέχισε να κατηγορεί τον εαυτό του εκείνο το Σαββατοκύριακο μετά τον θάνατο του Τζορτζ, αλλά θα ήθελα απλώς να τον καθίσω έτσι και να του πω γιατί δεν ήρθες σε μένα. Επειδή έχει χάσει τόση χαρά, και θα ήμασταν εντάξει – και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, θα ήμασταν εντάξει».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εκεί δάκρυσε και προσπάθησε να συγκρατηθεί, με τη γυναίκα να τον ρωτάει αν είναι καλά.

Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις», της είπε πριν η Ράιαν του απαντήσει: «Ξέρω, είναι δύσκολο, έχεις βιώσει ο ίδιος την απώλεια» αναφερόμενη στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

TW: Suicide and the death of a child.



In 2012, Rhian's one-year-old son died suddenly. Five days later, her husband Paul tragically took his own life.



Talking about suicide is essential to prevent it. Thank you to Rhian and her family for sharing their story.



▶️ Watch the full… pic.twitter.com/U2fYYG1y3e — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2025

«Ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψουμε την αυτοκτονία είναι να μιλήσουμε γι’ αυτήν. Μιλήστε για αυτό νωρίς, μιλήστε για αυτό με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με αυτούς που εμπιστεύεστε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μιλήσατε γι’ αυτό».

Να σημειωθεί πως το Βασιλικό Ίδρυμα William and Kate εγκαινιάζει σήμερα (10/10/25) το Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονιών. Υποστηρίζεται από 20 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της φιλανθρωπικής οργάνωσης 2Wish του Rhian με χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών από το Ίδρυμα για να μεταμορφώσει την πρόληψη των αυτοκτονιών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

