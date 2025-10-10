Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, με τις καταστροφές να είναι μεγάλες και τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό για τσουνάμι.

Ο σεισμός στις Φιλιππίνες είχε εστιακό βάθος 62 χιλιόμετρα. Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Watch as people hold onto the wall during a 7.4 earthquake in Philippines



pic.twitter.com/Eqf3vlMJrl

Προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν κύματα ύψους 1-3 μέτρων σε περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ σε ορισμένες ακτές της Ινδονησίας, καθώς και στο Παλάου, ενδέχεται να σηκωθούν κύματα ύψους 30 εκατοστών έως 1 μέτρου.

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier



📹John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw

Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 5,6 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.

Οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών επτά επαρχιών καλούνται να εκκενώσουν και να πάνε σε υψηλότερο σημείο ή να μετακινηθούν πιο βαθιά στην ενδοχώρα.

Video shows damage to a school in Davao City after the M7.4 earthquake hit the Philippines earlier…pic.twitter.com/iCQAGScu0V October 10, 2025

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν, βάσει μιας τοπικής βάσης δεδομένων σεναρίων τσουνάμι, ότι «αναμένεται να υπάρξουν ύψη κυμάτων άνω του ενός μέτρου πάνω από τις κανονικές παλίρροιες και μπορεί να είναι υψηλότερα σε κλειστούς κόλπους και στενά».

Η Ινδονησία εξέδωσε τη δική της προειδοποίηση για τσουνάμι για το Βόρειο Σουλαουέζι και τις περιοχές της Παπούα, σύμφωνα με το Reuters.

WATCH: Patients, staff seen evacuating Tagum City Davao Regional Medical Center in Philippines amid magnitude 7.6 earthquake. pic.twitter.com/9uq9SjMH39

Την περασμένη εβδομάδα, ένας σεισμός μεγέθους 7,0 βαθμών έπληξε την παράκτια πόλη Μπόγκο, στην επαρχία Σεμπού. Σκότωσε 74 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 500.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται κατά μήκος του Δακτυλίου της Φωτιάς , ενός τόξου σεισμικών ρηγμάτων μήκους 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από τα μισά ηφαίστεια του κόσμου και δέχεται τακτικά ισχυρούς σεισμούς.

