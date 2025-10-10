search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:55
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 07:09

Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές

10.10.2025 07:09
Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, με τις καταστροφές να είναι μεγάλες και τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό για τσουνάμι.

Ο σεισμός στις Φιλιππίνες είχε εστιακό βάθος 62 χιλιόμετρα. Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν κύματα ύψους 1-3 μέτρων σε περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ σε ορισμένες ακτές της Ινδονησίας, καθώς και στο Παλάου, ενδέχεται να σηκωθούν κύματα ύψους 30 εκατοστών έως 1 μέτρου.

Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 5,6 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.

Οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών επτά επαρχιών καλούνται να εκκενώσουν και να πάνε σε υψηλότερο σημείο ή να μετακινηθούν πιο βαθιά στην ενδοχώρα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν, βάσει μιας τοπικής βάσης δεδομένων σεναρίων τσουνάμι, ότι «αναμένεται να υπάρξουν ύψη κυμάτων άνω του ενός μέτρου πάνω από τις κανονικές παλίρροιες και μπορεί να είναι υψηλότερα σε κλειστούς κόλπους και στενά».

Η Ινδονησία εξέδωσε τη δική της προειδοποίηση για τσουνάμι για το Βόρειο Σουλαουέζι και τις περιοχές της Παπούα, σύμφωνα με το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας σεισμός μεγέθους 7,0 βαθμών έπληξε την παράκτια πόλη Μπόγκο, στην επαρχία Σεμπού. Σκότωσε 74 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 500.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται κατά μήκος του Δακτυλίου της Φωτιάς , ενός τόξου σεισμικών ρηγμάτων μήκους 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από τα μισά ηφαίστεια του κόσμου και δέχεται τακτικά ισχυρούς σεισμούς.

