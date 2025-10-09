search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 01:28
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 23:24

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ πρέπει να εξετάσει την αποβολή της Ισπανίας, δεν συμμορφώθηκε με την απαιτούμενη αύξηση δαπανών

09.10.2025 23:24
trump nato hague – new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τη Συμμαχία, επικαλούμενος τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε έντονα την Ισπανία για μη τήρηση των δεσμεύσεων της έναντι των Συμμάχων.

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

