Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

09.10.2025 21:51
ben-gvir_0810_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, ανακοίνωσε πως θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Χαμάς ενώ απείλησε εκ νέου πως θα ρίξει την κυβέρνηση εάν δεν διαλυθεί η Χαμάς.

«Εάν η Χαμάς δεν διαλυθεί ή αν μας πουν μόνο ότι διαλυθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετικό πρόσχημα, η Εβραϊκή Δύναμη θα διαλύσει την κυβέρνηση».

Επίσης, το αίτημα του υπουργού να ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας ευθύνεται για την καθυστέρηση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η επακόλουθη γενική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ., καθυστέρησε για περισσότερες από τρεις ώρες, καθυστερώντας περαιτέρω την αναμενόμενη έγκριση της συμφωνίας για την επιστροφή των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και άλλους 1.700 κατοίκους της Γάζας που φυλακίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

