Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία ανατίναξε τον αγωγό αμμωνίας στην περιοχή του Ντονέτσκ (Video)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας κοντά στον οικισμό Ρούσιν Γιάρ στην περιοχή Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές το περιστατικό. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.

Ukrainian troops blew up the Togliatti-Odesa ammonia pipeline, the Russian Ministry of Defense reported.



"During the retreat of Ukrainian Armed Forces units <…> at approximately 1:05 PM on October 9, 2025, the pipeline was blown up," the ministry noted.



The explosion caused… pic.twitter.com/Dg1qVe7EXl — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) October 9, 2025

«Για να επιβραδύνουν την προέλαση μονάδων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων… οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ναρκοθέτησαν ένα παρακλάδι του αγωγού αμμωνίας Togliatti-Odesa», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram.

Ammonia pipeline in Ukraine destroyed in explosion



The Togliatti–Odesa ammonia pipeline is a significant industrial infrastructure that stretches approximately 2,471 km from Togliatti, Russia, to the Black Sea port of Odesa, Ukraine. pic.twitter.com/RTYHsQS5Ry — Russian Market (@runews) October 9, 2025

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «την απελευθέρωση υπολειμμάτων αμμωνίας μέσω του κατεστραμμένου τμήματος», αλλά δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

