Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία ανατίναξε τον αγωγό αμμωνίας στην περιοχή του Ντονέτσκ (Video)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν αγωγό αμμωνίας κοντά στον οικισμό Ρούσιν Γιάρ στην περιοχή Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.
Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές το περιστατικό. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.
«Για να επιβραδύνουν την προέλαση μονάδων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων… οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ναρκοθέτησαν ένα παρακλάδι του αγωγού αμμωνίας Togliatti-Odesa», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «την απελευθέρωση υπολειμμάτων αμμωνίας μέσω του κατεστραμμένου τμήματος», αλλά δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
