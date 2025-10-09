search
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 20:15

ΟΗΕ: 170.000 τόνοι βοήθειας είναι έτοιμοι να μπουν στη Γάζα – «Περιμένουμε το πράσινο φως»

09.10.2025 20:15
PEINA_GAZA
AP

Ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι αξιωματούχοι έχουν έτοιμη βοήθεια 170.000 τόνων με φάρμακα και άλλες προμήθειες για τη Γάζα μόλις δοθεί το πράσινο φως.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε», είπε ο Φλέτσερ, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει «οπισθοδρόμηση» από καμία πλευρά της συμφωνίας. Περιέγραψε τα σχέδια για τις πρώτες 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός, τα οποία θα περιλαμβάνουν αύξηση της διοχέτευσης προμηθειών με εκατοντάδες φορτηγά καθημερινά.

«Θα αυξήσουμε την παροχή τροφίμων σε όλη τη Γάζα για να φτάσουμε σε 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια», είπε.

Ο Φλέτσερ δήλωσε ότι τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι σε ανθρωπιστικές υποθέσεις έχουν καταφέρει να παραδώσουν μόνο το 20% της βοήθειας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της δεινής κατάστασης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Οι αξιωματούχοι βρίσκονται σε συνεχή άμεση επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους τις τελευταίες 12 ώρες για να λάβουν το πράσινο φως για την αποστολή της βοήθειας που έχει ήδη ξεκινήσει στη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και την Κύπρο.

Αλλά ο Φλέτσερ προειδοποίησε ότι οι 170.000 τόνοι βοήθειας είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου για ό,τι χρειάζεται στη Γάζα, καλώντας τις ανεπτυγμένες χώρες να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στην προσπάθεια.

«Έτσι, κάθε κυβέρνηση, κάθε πολιτεία, κάθε άτομο που παρακολουθεί αυτή την κρίση να εξελίσσεται και αναρωτιέται: “Τι μπορούμε να κάνουμε; Μακάρι να υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε”, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε αυτή τη γενναιοδωρία να μετρήσει», είπε. «Και παρακαλώ για το επίπεδο καλοσύνης και γενναιοδωρίας που, ειλικρινά, ο κόσμος οφείλει αυτή τη στιγμή».

