Μακρόν: Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την ειρήνη στη Γάζα – Υπαρξιακή απειλή ο ταχύς εποικισμός της Δυτικής Όχθης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η ταχεία επέκταση των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αποτελεί «υπαρξιακή απειλή» για το μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

Μιλώντας στο Παρίσι σε μια συνάντηση που συγκέντρωσε Ευρωπαίους και Άραβες υπουργούς για να συζητήσουν τις μεταπολεμικές διευθετήσεις στη Γάζα, ο Μακρόν δήλωσε ότι η κατασκευή οικισμών «τροφοδοτεί εντάσεις, βία και αστάθεια» και «αντιτίθεται άμεσα στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο και τη συλλογική μας φιλοδοξία για την περιοχή».

«Η επιτάχυνση της κατασκευής οικισμών στη Δυτική Όχθη αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος της Παλαιστίνης. Δεν είναι μόνο απαράδεκτη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, αλλά αντιβαίνει και στους στόχους της προηγούμενης κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς θέτει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο Μακρόν.

Προέτρεψε όλες τις πλευρές να αποφύγουν το άνοιγμα «άλλης ζώνης σύγκρουσης» καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Πρέπει να παραμείνουμε σε πολύ εγρήγορση σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Όχθη», είπε.

«Η αυτοδιάθεση και η δημιουργία ενός κράτους, η ενότητα της Γάζας και της Δυτικής Όχθης υπό την Παλαιστινιακή Αρχή, δεν πρέπει να παραμείνουν ένας αόριστος στόχος», πρόσθεσε.

«Από αυτή την άποψη, οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές. Θα ήθελα να τονίσω πρώτα ότι το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή, πρέπει τώρα να εγκρίνει αυτό το σχέδιο, το οποίο προσφέρει επιτέλους στις οικογένειες που περιμένουν με αγωνία τους αγαπημένους τους την προοπτική επανένωσης και προσφέρει σε ολόκληρο τον ισραηλινό λαό μια νέα προοπτική πέρα ​​από τον ατελείωτο πόλεμο», δήλωσε ο Μακρόν.

Τόνισε ότι η «ιστορική συμφωνία» που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ στο Σαρμ ελ-Σέιχ, η οποία, όπως είπε, ακολούθησε «δύο χρόνια αφόρητης ταλαιπωρίας», πρέπει να ανοίξει το δρόμο για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας σε μια λύση δύο κρατών και στην υποστήριξη του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και στοχεύει στη σταθεροποίηση της Γάζας και στην προώθηση «μιας πολιτικής λύσης που οδηγεί σε ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει χαράξει μια φιλόδοξη πορεία για μια συνολική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Αυτή η δέσμευση είναι απαραίτητη και είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό το όραμα – ένα όραμα για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, για τη σταθεροποίηση της Γάζας», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Γάζα: «Τελειώσαμε τον πόλεμο» – Θα μεταβεί στην Αίγυπτο για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας

Τούρκοι celebrities και influencers ανακρίνονται στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα