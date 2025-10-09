Ισραήλ: Εν αναμονή της επικύρωσης της συμφωνίας εκεχειρίας από το υπουργικό, σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες- Από Δευτέρα η απελευθέρωση ομήρων – Το χρονοδιάγραμμα

Μόλις η ισραηλινή κυβέρνηση επικυρώσει επίσημα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αργότερα απόψε, το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρει στρατεύματα από τη Λωρίδα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την κατάπαυση του πυρός.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την ψηφοφορία επί της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα αναβλήθηκε για τις 8 μ.μ., δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Η συνεδρίαση είχε οριστεί για τις 6 μ.μ., μετά από μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στις 5 μ.μ. που καθυστέρησε, πηγαίνοντας πίσω την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, περίπου 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας ξεκίνησε, μετά από μια ανεξήγητη καθυστέρηση μιάμισης ώρας, αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Αναμένεται σαφής πλειοψηφία να επικυρώσει τη συμφωνία, η οποία θα θέσει επίσημα σε ισχύ την εκεχειρία.

Εντωμεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν στο Τελ Αβίβ, αφού βοήθησαν στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων.

After clinching deal, Witkoff/Kushner arrive Tel Aviv from Cairo pic.twitter.com/hHrnas0del October 9, 2025

Η «τελική εκδοχή της πρώτης φάσης» του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας υπογράφηκε σήμερα το πρωί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανακοίνωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς ή από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, είπε η Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών έπειτα από αυτήν την έγκριση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, ανέφερε εξάλλου ο Μπεντροσιάν.

«Στην τηλεφωνική επικοινωνία τους, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του που επέτρεψαν να καταστεί αυτό δυνατό. Ήταν μια συνομιλία συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτήν την ιστορική υλοποίηση», πρόσθεσε.

«Επιστροφή στα σύνορά τους»

Το όνομα της ισραηλινής επιχείρησης για την επιστροφή των ομήρων είναι «Επιστροφή στα Σύνορά τους», λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η επικείμενη αποστολή του Ισραήλ να επιστρέψει τους υπόλοιπους 48 ομήρους στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε σήμερα, θα ονομαστεί Επιχείρηση «Επιστροφή στα Σύνορά τους», ανακοινώνει το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το όνομα της επιχείρησης προέρχεται από ένα συχνά αναφερόμενο εδάφιο στο βιβλικό βιβλίο του Ιερεμία, που παραδοσιακά διαβάζεται στη συναγωγή τη Ρος Χασανά, όπου ο Θεός υπόσχεται ότι τα παιδιά του έθνους του Ισραήλ «θα επιστρέψουν στα σύνορά τους» μετά την εξορία και την καταστροφή. Το απόσπασμα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στην ισραηλινή πολιτική για να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός «αποφάσισε ότι η επιχείρηση διάσωσης των ομήρων θα ονομαστεί «Επιστροφή στα Σύνορά τους»», αναφέρει η δήλωση, ενόψει μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας και της κυβέρνησης για την έγκριση της φάσης απελευθέρωσης ομήρων της συμφωνίας.

Όλο το χρονοδιάγραμμα

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση, εντός 24 ωρών, οι Ισραηλινές δυνάμεις αναμένεται να υποχωρήσουν στις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης, με αποτέλεσμα ο στρατός να παραμείνει υπό τον έλεγχο λίγο περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας της Λωρίδας, ή 53% – το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι αρχικά είχε συμφωνηθεί να εφαρμοστεί η κατάπαυση πυρός αμέσως μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Μετά την υποχώρηση, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα ελέγχουν μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρης της συνοριακής γραμμής της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας – της περιοχής των συνόρων Αιγύπτου-Γάζας – μαζί με την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας, μια κορυφογραμμή στα ανατολικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εκπρόσσωπο του Ισραήλ, εντός 72 ωρών από την υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η οργάνωση έχει δηλώσει στο παρελθόν σε μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των δολοφονημένων ομήρων, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την απελευθέρωσή τους.

Οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού από τη Χαμάς χωρίς τελετή απελευθέρωσής τους. Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει στα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού που περιμένουν στη Γάζα.

Οι όμηροι θα συνοδευτούν στη συνέχεια εκτός Γάζας στη στρατιωτική βάση Re’im κοντά στα σύνορα για έναν αρχικό έλεγχο σωματικής και ψυχικής υγείας. Ορισμένα μέλη των οικογενειών των ομήρων αναμένεται να περιμένουν στις εγκαταστάσεις του Re’im τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι είναι έτοιμος να χειριστεί την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων εάν η Χαμάς επιλέξει να τους απελευθερώσει όλους μαζί.

Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για πρόσθετη θεραπεία και για να συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους.

Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Soroka στη Μπιρσίβα χωρίς να περάσουν από τις εγκαταστάσεις του Re’im.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων πρόκειται να παραληφθούν από στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή προς τιμήν τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Τα φέρετρα θα εξεταστούν επίσης από σκαπανείς «για λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Τα φέρετρα με τους πολίτες ομήρους θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ίδρυμα Αμπού Καμπίρ για ταυτοποίηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Τα φέρετρα των δολοφονημένων στρατιωτών θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Σούρα του Ισραηλινού Στρατού για ταυτοποίηση.

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η απελευθέρωση ομήρων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου λέει ότι η εκτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα. Σε δήλωση που απεστάλη σε δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι μόλις το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία για τους ομήρους αργότερα σήμερα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί στη συμφωνημένη γραμμή εντός της Γάζας, σε μια διαδικασία που θα πρέπει να διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες. «Στη συνέχεια, ξεκινά το χρονοδιάγραμμα των 72 ωρών και η Χαμάς θα προσπαθήσει να προχωρήσει νωρίτερα, όσο είναι δυνατόν. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα», αναφέρει η δήλωση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια συμφωνία για τη Γάζα, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων.

View of central Gaza after ceasefire deal announced https://t.co/Dxcdcr98tf — Reuters (@Reuters) October 9, 2025

Αστραπιαία επίσκεψη

Σε μια επιβεβαίωση της επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ μετά την έγκριση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων, το γραφείο του Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος ακύρωσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση Sukkot την Κυριακή, επικαλούμενος το ταξίδι του Αμερικανού ηγέτη και την επιστροφή των αιχμαλώτων.

«Λόγω της αναμενόμενης απελευθέρωσης των ομήρων και μετά την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, η Προεδρική Κατοικία αποφάσισε να ακυρώσει την φετινή εκδήλωση “Open Sukkah”, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου», αναφέρει η δήλωση.

«Η απόφαση ελήφθη λόγω των αναμενόμενων μέτρων ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ σχετικά με την επίσκεψη και των ραγδαίων εξελίξεων που θα εκτυλίσσονται τις επόμενες ημέρες», προσθέτει η δήλωση.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα επισκεφθεί το Ισραήλ και πιθανότατα θα μιλήσει στην Κνεσέτ, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ, η επίσκεψη θα είναι αστραπιαία, με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan να αναφέρει ότι μπορεί να παραμείνει στο έδαφος μόνο για 8 ώρες συνολικά.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στις 3 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) την Κυριακή, όπου θα συμμετάσχει σε τελετή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Θα υπάρξουν επίσης τελετές στην Κνεσέτ και στο Δυτικό Τείχος. Έχει προγραμματιστεί να απογειωθεί στις 11 μ.μ. την Κυριακή το βράδυ, αναφέρει το μέσο.

Παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι εδώ όλη τη νύχτα, φέρεται να δημιουργείται χώρος για αυτόν και την συνοδεία του στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ.

Η αμερικανική πρεσβεία ζήτησε από το ξενοδοχείο να εκκενώσει δύο ορόφους για τον Τραμπ και την ομάδα του από το βράδυ του Σαββάτου, αναγκάζοντας το ακριβό κατάλυμα να εκδιώξει τους επισκέπτες που διαμένουν εκεί για την αργία του Σουκότ, όταν η Ιερουσαλήμ συνήθως γεμίζει με Εβραίους επισκέπτες.

«Μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!» γράφει ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ευχαριστήρια μηνύματα στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Χάκαμπι είναι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ! Εργάστηκε τόσο σκληρά και έκανε τόσα πολλά για να φέρει την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πολύ γρήγορα έγινε ένας Σπουδαίος Άνθρωπος. Ευχαριστώ Μάικ!» έγραψε.

People in Gaza took to the streets at 3 a.m. to celebrate the news of a ceasefire agreement. As we await more developments, we recommit to holding Trump, the U.S., and Israel to the terms of the proposed agreement, and we rejoice and breathe a deep sigh of relief with the people… pic.twitter.com/lB7JSoOTBi — Palestinian Youth Movement (@palyouthmvmt) October 9, 2025

Ευχαρίστησε επίσης τους βουλευτές Μπράιαν Μαστ και Έιλον Λέβι για τα σχόλιά τους σχετικά με τη συμφωνία στο Fox News. Νωρίτερα, ο Λέβι, πρώην εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ότι ο Τραμπ «έκανε τα αδύνατα δυνατά» εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση ομήρων. «Μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!» γράφει ο Τραμπ.

Έκκληση Χαμάς σε Τραμπ

Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη-εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι η οργάνωση ζητά εγγυήσεις από διεθνείς μεσολαβητές ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει τις διατάξεις της συμφωνίας, αφού κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «χειραγωγεί» μέρη της συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, δήλωσε στο Al Jazeera ότι όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, χωρίς να διευκρινίσει ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις.

Ο Κασέμ προσθέτει ότι η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές για τις δυσκολίες που σχετίζονται με την παράδοση των σορών των ομήρων, επικαλούμενος την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κασέμ δεν επαληθεύει εάν η δέσμευση για απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των σορών των ομήρων που σκοτώθηκαν.

In pictures: Palestinians and Israelis celebrate the first phase of the peace deal signed by Hamas and Israel, which aims to bring an end to Israel's carnage in besieged Gaza and release the captives https://t.co/oBPN0xIahM pic.twitter.com/kspg8TKgnx — TRT World (@trtworld) October 9, 2025

«Δεν θα δοθεί η σορός του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ»

Στο μεταξύ, το Ισραήλ λέγεται ότι απορρίπτει την επιστροφή της σορού του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, ή του αδελφού του. Μια ισραηλινή πηγή, την οποία επικαλούνται εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι οι σοροί του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, και του αδελφού του, Μοχάμεντ Σινβάρ, δεν θα επιστραφούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων με αιχμαλώτους που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Γιαχία Σινβάρ θεωρείται ευρέως ως ο αρχιτέκτονας της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ο αδελφός του ηγήθηκε για λίγο της τρομοκρατικής οργάνωσης. Και οι δύο σκοτώθηκαν από το Ισραήλ.

Τι θα γίνει με τον Μπαργούτι

Οι διαπραγματεύσεις για τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους υπόλοιπους 48 ομήρους συνεχίζονται, δήλωσε ένας Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel, υποβαθμίζοντας μια δήλωση που εκδόθηκε πριν από λίγο από έναν εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης, ο οποίος δήλωσε ότι ο Μαρουάν Μπαργούτι δεν θα απελευθερωθεί με την ανταλλαγή.

Επιπλέον, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε, λέει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa της τρομοκρατικής ομάδας ότι «οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους καταλόγους των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», προφανώς αναφερόμενος σε Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ο αξιωματούχος προσθέτει ότι η οργάνωση παρέδωσε την τελική της απάντηση σήμερα το πρωί στους διαμεσολαβητές σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Αρνείται ότι η Χαμάς είχε συναντηθεί απευθείας με την ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, εν μέσω πλάνων που μεταδόθηκαν χθες το βράδυ σε αιγυπτιακά κανάλια που τροφοδότησαν τους ισραηλινούς ισχυρισμούς για μια πρώτη άμεση συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ερντογάν: Θα συμμετάσχουμε και εμείς στην task force για τη Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη (task force) που θα επιβλέψει την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Στόχος της ‘Αγκυρας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην επίτευξη της εκεχειρίας τον Αμερικανό πρόεδρο, την Αίγυπτο, το Κατάρ, αλλά και τη Χαμάς, την οποία χαρακτήρισε παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο στην ‘Αγκυρα, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την πιστή εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Ως Τουρκία θα συμμετάσχουμε, Θεού θέλοντος, στη δύναμη (σ.σ. task force) που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ώστε η Γάζα να ξανασταθεί στα πόδια της. Στόχος μας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατό. Οι αδελφοί μας στη Γάζα είναι ο λαός που δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο την ειρήνη, την ασφάλεια και την ηρεμία».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην οποία -όπως είπε- «συμβάλαμε ενεργά από την αρχή».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε ισχυρή βούληση για την προώθηση της εκεχειρίας με το ισραηλινό κράτος». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στο Κατάρ και την Αίγυπτο, «που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας» και συμπλήρωσε: «Συγχαίρω από καρδιάς την παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση Χαμάς για τη σταθερή και συνετή στάση της».

«Χαιρετίζω για άλλη μια φορά με σεβασμό τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας», είπε, «οι οποίοι, παρά κάθε είδους βαρβαρότητα, καταπίεση, σφαγή και γενοκτονία, δεν υποχώρησαν ούτε στο ελάχιστο από τη σταθερή και αποφασιστική στάση τους».

«Πλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρασχεθεί επειγόντως στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, να γίνει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του στα καθορισμένα όρια» τόνισε.

Καταλήγοντας στην αναφορά του σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και μνημόνευσε στο όνομα του Αλλάχ «τους περισσότερους από 67.000 πεσόντες μάρτυρες» των Παλαιστινίων.

Διαβάστε επίσης

Σε ισχύ η συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, το απόγευμα κατάπαυση πυρός

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα