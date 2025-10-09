Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

Με ικανοποίηση και ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για το πρώτο στάδιο του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατά στα χέρια της η οργάνωση με αντάλλαγμα την απελευθέρωση κρατουμένων Παλαιστινίων.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη συμφωνία για την εξασφάλιση μιας κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να διεξάγει συνομιλίες με διεθνείς εταίρους επιδιώκοντας μια πολιτική λύση στον πόλεμο. «Η συμφωνία αυτή πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την αρχή μιας πολιτικής λύσης βασισμένης στη λύση των δύο κρατών», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Great hope for the hostages and their families, for the Palestinians in Gaza, and for the entire region.



I welcome the agreement reached overnight for the release of the hostages and the ceasefire in Gaza, and I commend the efforts of President @realDonaldTrump, as well as… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2025

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για το σκοπό αυτό. Θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι με τους διεθνείς εταίρους μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια σύνοδο που πρόκειται να διεξαχθεί για να συζητηθεί η κατάσταση μετά τον πόλεμο. Πρόσθεσε πως καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να «σεβαστούν αυστηρά τους όρους» της συμφωνίας.

Στη Μαδρίτη, ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την «ικανοποίησή» του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι «θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης». «Είναι τώρα καιρός για διάλογο, για να βοηθήσουμε τον άμαχο πληθυσμό και για να στραφούμε προς το μέλλον. Με ελπίδα. Αλλά και με δικαιοσύνη και μνήμη. Ώστε οι φρικαλεότητες που ζήσαμε να μην επαναληφθούν ποτέ», δήλωσε ο Σάντσεθ μέσω του X.

El Gobierno de España celebra las noticias que llegan de Oriente Medio y confía en que este sea el comienzo de una paz justa y duradera.



Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria. Para que las… October 9, 2025

«Ο κόσμος βιώνει μια ιστορική στιγμή», τόνισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι – η χώρα του ήταν βασικός μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις. Περιέγραψε το Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου διεξήχθησαν οι συζητήσεις, ως «πόλη της ειρήνης και λίκνο του διαλόγου». «Η συμφωνία αυτή δεν κλείνει μόνο το κεφάλαιο του πολέμου, αλλά ανοίγει και την πόρτα της ελπίδας για τους λαούς της περιοχής για ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και σταθερότητα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτησε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει.

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… October 9, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος -όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ- «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαριστεί την Αίγυπτο και το Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι «η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ είναι μια εξαιρετική είδηση που ανοίγει το δρόμο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων σε συμφωνημένες γραμμές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για την αδιάκοπη προσπάθειά του να τερματίσει τη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία – για τις προσπάθειές τους, οι οποίες αποδείχθηκαν κρίσιμες για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος. Η συμφωνία αυτή και η ευρύτερη πορεία που χαράζει το Σχέδιο Τραμπ αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τον τερματισμό αυτού του συγκρούματος, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί.

Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και να εργαστούν για την ταχεία υλοποίηση των επόμενων βημάτων που προβλέπονται στο Σχέδιο Ειρήνης. Η Ιταλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των μεσολαβητών και είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Γάζας».

L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente @realDonaldTrump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 9, 2025

Από τις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και δήλωσε ότι «ενθαρρύνεται» από την υποστήριξη που παρέχει η ισραηλινή κυβέρνηση και η Παλαιστινιακή Αρχή. «Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας», τόνισε, ενώ η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, είπε ότι η συμφωνία «σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο» και αντιπροσωπεύει «μια πραγματική ευκαιρία για τον τερματισμό ενός καταστροφικού πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

