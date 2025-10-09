Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Απελευθέρωση ομήρων και είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας – Σήμερα οι υπογραφές στην Αίγυπτο

Έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο στοχεύει στην εγκαθίδρυση «διαρκούς» ειρήνης στην περιοχή, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος μέσω του Truth Social, επισημαίνοντας ότι τα μέρη «αποδέχθηκαν την πρώτη φάση» των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο.

«Αυτό σημαίνει πως όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σύμφωνα με τη συμφωνία», κάνοντας λόγο για τα «πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη».

Ο ρόλος των μεσολαβητών

Το Κατάρ, που διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός. Η συμφωνία περιλαμβάνει το τέλος των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε επίσης ότι η συμφωνία «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίλησε για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο και προαναγγέλλοντας συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας.

יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה.



אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.



אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו.



בעזרת… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή

Η υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, παρουσία του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος έχει προσκαλέσει τον Τραμπ να παραβρεθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει ανοιχτά το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει επίσκεψη στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία βρισκόταν «πολύ κοντά».

«Οι μάχες πρέπει να τελειώσουν μια για πάντα»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε τη συμφωνία, καλώντας όλες τις πλευρές να τηρήσουν πλήρως τους όρους της.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Οι εγγυήσεις και η ανταλλαγή ομήρων

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμό της Χαμάς. Σύμφωνα με πηγές της οργάνωσης, 20 από τους 47 Ισραηλινούς ομήρους που παραμένουν ζωντανοί θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων καταδικασμένων σε ισόβια και άλλων 1.700 κρατουμένων.

Η Χαμάς ζητά «εγγυήσεις» από τις ΗΠΑ και τους μεσολαβητές για την οριστική λήξη του πολέμου, δηλώνοντας έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους υπό τον όρο της πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων. Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί στον αφοπλισμό της, βασικό σημείο της αμερικανικής πρότασης.

Αντιδράσεις και εντάσεις

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εμφανίστηκε αντίθετος στη συμφωνία, καλώντας τον Νετανιάχου να επιτρέψει την «απόλυτη νίκη στη Γάζα» και να «καταστρέψει τη Χαμάς». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ υπενθύμισαν το ρήγμα στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, είχαν καταρρεύσει έπειτα από βραχύ διάστημα, παρά την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε πολλές περιοχές. Παράλληλα, 1.219 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ το Τελ Αβίβ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στοχεύουν αποκλειστικά στην εξουδετέρωση της Χαμάς.

Διαβάστε επίσης:

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

Η Τουρκία στέλνει drones στο Κόσοβο και προκαλεί την έκρηξη της Σερβίας – «Αποσταθεροποιεί τα δυτικά Βαλκάνια»

Συνελήφθη 29χρονος για τη φωτιά που σάρωσε το Λος Άντζελες – Πέντε μήνες πριν δημιουργούσε δυστοπικές εικόνες στο ChatGPT