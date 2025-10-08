search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 02:48
ΚΟΣΜΟΣ

08.10.2025 22:26

Η Τουρκία στέλνει drones στο Κόσοβο και προκαλεί την έκρηξη της Σερβίας – «Αποσταθεροποιεί τα δυτικά Βαλκάνια»

08.10.2025 22:26
kosovo drones tourkia

Εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν χιλιάδες τουρκικά drones καμικάζι Skydagger έχουν ήδη φτάσει στο Κοσσυφοπέδιο, στο πλαίσιο σύμβασης με την τουρκική αμυντική εταιρεία Baykar, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου.

Δεκάδες στρατιώτες των Δυνάμεων Ασφαλείας της χώρας έχουν ήδη εκπαιδευτεί για να χειρίζονται τα drones, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για ακριβείς επιθέσεις εναντίον κινούμενων και στατικών στόχων, δήλωσε ο Άλμπιν Κούρτι στο Facebook.

«Η σύμβαση υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την Baykar, τη μητρική εταιρεία του κατασκευαστή Skydagger», δήλωσε ο Κούρτι, σημειώνοντας ότι τα drones αναμενόταν αρχικά να φτάσουν τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά αντ’ αυτού παραδόθηκαν τρεις μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Περιέγραψε τα έτοιμα προς πτήση συστήματα Skydagger πρώτου προσώπου ως «μαχητικά drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά ωφέλιμα φορτία που προορίζονται για την εξουδετέρωση εχθρικών στόχων», προσθέτοντας ότι η άφιξή τους ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες του Κοσόβου.

«Με αυτό το απόσπασμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράλληλα με τα συστήματα TB2 Bayraktar (της Baykar) και Puma (των ΗΠΑ), συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε και να εκσυγχρονίζουμε τη στρατιωτική μας δύναμη μέσω νέων τεχνολογιών και σύγχρονων τακτικών μάχης», είπε.

Σύμφωνα με τον Κούρτι, τα drones μεταφέρθηκαν με πολυλειτουργικά φορτηγά Rheinmetall 8×8 που αποκτήθηκαν πέρυσι – συνολικά 15, 10 αγοράστηκαν από το Κοσσυφοπέδιο και πέντε δωρήθηκαν.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει τον συνολικό αριθμό των drones που παραλήφθηκαν ή λεπτομέρειες σχετικά με την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη.

«Σοκαρισμένος» ο Βούτσιτς

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι καταδίκασαν την Τετάρτη την παράδοση χιλιάδων drones καμικάζι από την Τουρκία στο Κόσοβο, χαρακτηρίζοντάς την σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Βούτσιτς δήλωσε «σοκαρισμένος» από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι αποσταθεροποιεί τα Δυτικά Βαλκάνια και «ονειρεύεται την αποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

«Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ονειρεύεται για άλλη μια φορά την αποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλαβαίνουμε τις πραγματικές τους προθέσεις», έγραψε ο Βούτσιτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα σήμερα, ο διευθυντής του Γραφείου της σερβικής κυβέρνησης για το Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια, Πέταρ Πέτκοβιτς, δήλωσε ότι η Τουρκία «παραβίασε άμεσα» το ψήφισμα 1244 εξοπλίζοντας την Πρίστινα με περισσότερα από 1.000 μαχητικά αεροσκάφη Skydagger.

Το Κόσοβο, η νότια επαρχία της Σερβίας, κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του το 2008, μια κίνηση που το Βελιγράδι απορρίπτει ως παράνομη. Σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε το 1999, η περιοχή παραμένει υπό προσωρινή πολιτική διοίκηση του ΟΗΕ και στρατιωτική διοίκηση υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, με την KFOR να αναγνωρίζεται ως η μόνη εξουσιοδοτημένη ένοπλη δύναμη.

