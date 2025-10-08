Λεκορνί: Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε – Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών, ανακοίνωσε το Ελιζέ

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι παραμένει απερχόμενος πρωθυπουργός.

Λίγο μετά τη συνέντευξη του παραιτηθέντος πρωθυπουργού, το Μέγαρο Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό ενός των επόμενων 48 ωρών.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο τελών υπό παραίτηση πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους εκπροσώπους των γαλλικών κοινοβουλευτικών κομμάτων και την συνάντηση του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, θεωρεί πως υπάρχει μια σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τάσσεται κατά της διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ότι μπορεί να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, με άλλον πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν.

Υπενθυμίζοντας την 48ωρη αποστολή διαβουλεύσεων που του ανέθεσε ο Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε σε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των France 2, ότι «απόψε, [θεωρεί] ότι η αποστολή [του] έχει ολοκληρωθεί».

Έχοντας υποβάλει την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, δεκατέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της κυβέρνησής του, «αποδεικνύει ότι δεν επιδιώκει τη δουλειά» του πρωθυπουργού. Μιλώντας για την προεδρική αποστολή που ανέλαβε, είπε ότι έζησε «σαράντα οκτώ ώρες σε συνθήκες που δεν είναι εύκολες».

🇫🇷 Sébastien Lecornu a affirmé mercredi soir sur France 2, à l'issue de ses négociations, que "la situation permet" au président Emmanuel Macron "de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures". pic.twitter.com/q4x1REqN00 October 8, 2025

«Νιώθω ότι υπάρχει ακόμα εφικτή μια πορεία»

Μετά τις διαβουλεύσεις, ο απερχόμενος πρωθυπουργός θεωρεί «ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση που αρνείται τη διάλυση και όχι μόνο επειδή θα υπήρχε ο φόβος της επιστροφής στις κάλπες, όπως έχουμε ακούσει». Σύμφωνα με τον Λεκορνί, «έχουμε μια πολύ σχετική πλειοψηφία αρκετών πολιτικών κομμάτων τα οποία, ουσιαστικά, είναι έτοιμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό». Πριν προσθέσει ότι αισθάνεται «ότι η πορεία είναι ακόμα εφικτή. Είναι δύσκολη και είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης απομακρύνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να διορίσει Πρωθυπουργό τις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξέφρασε τη «λύπη» του για τη σύνθεση της κυβέρνησής του: «Η ομάδα που αναλαμβάνει πρέπει να είναι εντελώς αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».

Απαντώντας σε ερώτηση για μια πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, είπε «δεν βρίσκομαι εδώ για να κάνω ανακοινώσεις, αφού έχω παραιτηθεί, αλλά αυτό το ζήτημα αποτελεί πράγματι ένα πραγματικό σημείο τριβής».

«Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε στη συζήτηση για την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος», επιβεβαίωσε.

«Οι συνέπειες της μη κατάρτισης προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα είναι δραστικές για τη χώρα. Θα τηρήσουμε τον στόχο μας για το έλλειμμα της φετινής χρονιάς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα παραίτησης του Μακρόν, ο Λεκορνί απάντησε πως «Ως Υπουργός αρμόδιος για τις ένοπλες δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή του Προέδρου της Δημοκρατίας».

