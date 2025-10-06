Γαλλία: Επιμένει στον Λεκορνί ο Μακρόν, του ανέθεσε ύστατες διαβουλεύσεις για έξοδο από την κρίση – «Θα αναλάβω τις ευθύνες» αν αποτύχει

Επιβεβαιώθηκε ένα από τα τρία σενάρια που εξετάζονταν για την επόμενη μέρα στη Γαλλία, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση του Ελιζέ, ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, 48 ώρες για μια τελευταία ευκαιρία για διαπραγμάτευση με τα κόμματα, προκειμένου να προσπαθήσουν να χαράξουν μια πορεία εξόδου από την κρίση.

Ο Μακρόν διεμήνυσε μέσω του περιβάλλοντός του ότι «θα αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση αποτυχίας» των διαπραγματεύσεων του Λεκορνί.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνταγμα της Γαλλίας επιτρέπει στον Μακρόν να επαναδιορίσει τον Λεκορνί ως πρωθυπουργό, εφόσον το επιθυμεί.

Πάντως, σύμφωνα με την Le Figaro, ακόμα και αν οι διαπραγματεύσεις είναι επιτυχείς, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν επιθυμεί να διοριστεί εκ νέου πρωθυπουργός και ενημέρωσε για αυτό τον Μακρόν. Θα ηγηθεί των ύστατων διαπραγματεύσεων, αλλά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, δεν θα συνεχίσει την αποστολή του εκτός ​​από αυτό.

«Ο πρόεδρος εμπιστεύτηκε στον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον απερχόμενο πρωθυπουργό, την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων έως το βράδυ της Τετάρτης για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, ο Λεκορνί δήλωσε: «Αποδέχθηκα το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεξαγωγή τελικών συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του και της νεοσυσταθείσας κυβέρνησής του, αφού τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι εχθροί απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση.

