ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:04
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ που βρίσκονται στην Αίγυπτο για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Οι συνομιλίες σε αυτή τη φάση επικεντρώνονται στην ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αντιπροσωπείες

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αξιωματούχους της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για τους ομήρους Γκαλ Χιρς. Αν υπάρχουν εξελίξεις , εντός της εβδομάδας θα μεταβεί στο Κάιρο και ο επικεφαλής διαπραγματεύσεων και υπουργός Στρατηγικών υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ,.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Χαμάς είναι ο εξόριστος ηγέτης της οργάνωσης, Χαλίλ Αλ-Χάγια, ο οποίος επέζησε της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Ντόχα, που σκότωσε τον γιο του.

«Βιαστείτε», λέει ο Τραμπ

O Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τις δύο πλευρές να κινηθούν με ταχύτητα, τονίζοντας πως αυτό το στάδιο πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα.

Oι δύο πλευρές ζητούν διευκρινίσεις και τροποποιήσεις σε ζητήματα, που είχαν προκαλέσει την κατάρρευση των προηγούμενων συμφωνιών.

Ο Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να αναστείλει τους βομβαρδισμούς όσο είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, ωστόσο, όπως επιβεβαιώνουν κάτοικοι της Γάζας έχουν μειωθεί σημαντικά.

19 θάνατοι στη Γάζα

Τόσο στη Γάζα όσο στο Ισραήλ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά από ποτέ. Το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν 19 θάνατοι στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα.

