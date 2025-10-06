Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Μακρόν ξεμένει από επιλογές μετά την παραίτηση Λεκορνί – Ποια τα επόμενα βήματά του

Η γαλλική πολιτική σκηνή βρίσκεται ξανά σε αναταραχή μετά την… fast track κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, που συντάραξε το πολιτικό σκηνικό της χώρας και φέρνει σε δεινή θέση τον Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου οι πολιτικοί αντίπαλοι ζητούν την παραίτησή του και τη διενέργεια πρόωρων εκλογών.

Μετά από λιγότερο από ένα μήνα στη θέση, ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του. Ο 39χρονος διόρισε το βράδυ της Κυριακής βασικούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου στις θέσεις τους, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι πρώην εταίροι του συνασπισμού μειοψηφίας αντέδρασαν με οργή.

Όπως γράφει το Politico, πολλοί από τους υπουργούς είτε ήταν απομεινάρια της προηγούμενης κυβέρνησης είτε είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμες θέσεις.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει δυσάρεστες επιλογές στο μέλλον. Θα μπορούσε να διορίσει έναν ακόμη πρωθυπουργό – παρατείνοντας ουσιαστικά την κρίση – να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ή να παραιτηθεί ο ίδιος, αναφέρει το Politico.

Την ίδια ώρα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές δέχτηκαν άσχημα τα νέα. Ο δείκτης αναφοράς της γαλλικής χρηματιστηριακής αγοράς υποχώρησε έως και 3%, ενώ το 10ετές κόστος δανεισμού της γαλλικής κυβέρνησης σκαρφάλωσε στο 3,57%, ελάχιστα κάτω από το υψηλότερο επίπεδό του για το έτος.

Εν τ ω μεταξύ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κερδίζει την αμφίβολη διάκριση του να είναι ο πιο βραχύβιος πρωθυπουργός της Πέμπτης Δημοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε το 1958.

Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Μακρόν

Οι τρεις τελευταίες προσπάθειες του Γάλλου προέδρου να διορίσει πρωθυπουργούς έχουν αποτύχει, αφήνοντας τον Μακρόν με ένα ολοένα και πιο περιορισμένο σύνολο επιλογών.

Ο διορισμός νέου πρωθυπουργού: Ο Μακρόν, ως πρόεδρος, εξακολουθεί να έχει την εξουσία να διορίσει (ακόμη έναν) πρωθυπουργό. Οι τρεις τελευταίοι προέρχονταν από τον ίδιο στενό συνασπισμό κεντρώων και συντηρητικών νομοθετών. Η επιλογή ενός νέου από την ίδια ομάδα σε αυτό το στάδιο δεν θα είχε νόημα, αλλά θα μπορούσε να συμβεί.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να διοριστεί ένας πρωθυπουργός από το αριστερό μπλοκ. Αλλά αυτό θα οδηγούσε στο να δεχτούν επίθεση ορισμένες από τις ορόσημες πολιτικές του Γάλλου προέδρου, και ο Μακρόν μέχρι τώρα έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποφύγει αυτό το αποτέλεσμα.

Προκήρυξη νέων εκλογών: Η απόφαση του Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές το καλοκαίρι του 2024 είναι σε μεγάλο βαθμό το σημείο εκκίνησης για την πολιτική αστάθεια που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία, με ένα κοινοβούλιο που δεν έχει πλέον την απαραίτητη ισχύ και κανένα πολιτικό μπλοκ σε θέση να κυβερνήσει αποτελεσματικά. Αλλά η κατάσταση δύσκολα μπορεί να χειροτερέψει, και η επιστροφή των ψηφοφόρων στις κάλπες ίσως θα έσπαγε το αδιέξοδο.

Παραίτηση: Ενώ αυτή είναι η λιγότερο πιθανή επιλογή, ένας αυξανόμενος αριθμός φωνών, από την αριστερά και τη δεξιά, έχουν προτρέψει τον πρόεδρο να παραιτηθεί και να προκηρύξει νέες προεδρικές εκλογές, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τη συνεχιζόμενη αναταραχή.

Ο Μακρόν φαίνεται θυμωμένος, λέει ένας από τους συνεργάτες του

Ένας στενός έμπιστος του Εμανουέλ Μακρόν, στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά, δήλωσε στο POLITICO ότι ο Γάλλος πρόεδρος φαινόταν θυμωμένος και ενοχλημένος όταν οι δύο μίλησαν το πρωί της Δευτέρας.

Οι Λεπέν και Μπαρντελά καλούν τον Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά επανέλαβαν τις εκκλήσεις για νέες βουλευτικές εκλογές μετά από μια δίωρη συνάντηση στο Εθνικό Συναγερμό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που βρέθηκε στο στόχαστρό τους, με το όνομα του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί να αναφέρεται ελάχιστα. «Όσο πιο γρήγορα επιστρέψουμε στις κάλπες, τόσο πιο γρήγορα θα ανακτήσουμε κάποια σταθερότητα… Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κυβέρνηση κάθε 48 ώρες», δήλωσε ο Μπαρντελά. «Αν οι Γάλλοι το θέλουν, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε».

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού κατευθύνεται στη συνέχεια στο Στρασβούργο, όπου θα ηγηθεί της κίνησης για πρόταση μομφής κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Γαλλία βρίσκεται στη διαδικασία απελευθέρωσης από τον Μακρονισμό και είναι καιρός να σπάσει και την Ευρώπη του Μακρόν», έγραψε στο X.

En route pour Strasbourg, je défendrai cet après-midi au Parlement européen, au nom du groupe @PatriotesEurope, notre motion de censure contre la Commission von der Leyen.



La France est en train de se libérer du macronisme, il est temps de rompre, aussi, avec l’Europe de Macron. — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 6, 2025

Η πολιτική ομάδα τoy Μπαρντελά, οι ακροδεξιοί Πατριώτες για την Ευρώπη, υπέβαλε πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εμπορικές συμφωνίες που σύναψε πρόσφατα με τις χώρες της Mercosur και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η πρότασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία πιθανότητα να περάσει.

Μελανσόν: Ο Μακρόν αγνόησε το αποτέλεσμα των εκλογών και τις διαμαρτυρίες

Από την άλλη, ο ηγέτης του ακροαριστερού κινήματος «Ανυπότακτη Γαλλία» έδειξε την ευθύνη στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας νέες προεδρικές εκλογές.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν κατηγόρησε τον Μακρόν ότι αγνόησε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του περασμένου έτους (οι οποίες οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο που δεν ψήφισε), καθώς και «τα σήματα συναγερμού» που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες, με απεργίες και διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

«Όλοι ένιωθαν ότι προχωρούσαμε όλο και περισσότερο σε ένα σύστημα προεδρικής μοναρχίας που κανείς σε αυτή τη χώρα δεν θέλει, ούτε στη δεξιά ούτε στην αριστερά», είπε.

Αριστερά: Σύγκλιση χωρίς τον Μελανσόν;

Ωστόσο, τα αριστερά κόμματα θα μπορούσαν να αποφασίσουν να συνέλθουν χωρίς εκπροσώπους από την Ανυπότακτη Γαλλία, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien. Αυτή η ομάδα θα περιλαμβάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τους Κομμουνιστές και τους Πράσινους. «Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε η Τοντελιέ, προσθέτοντας ότι θα προτιμούσε ο Πρόεδρος Μακρόν να καλέσει τις αριστερές δυνάμεις να σχηματίσουν κυβέρνηση αντί να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις βουλευτικές εκλογές του 2024, αλλά όχι αρκετές για να σχηματίσει κυβερνητική πλειοψηφία. Αλλά η ομάδα των κομμάτων έκτοτε ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να έχει μια ευκαιρία να σχηματίσει κυβέρνηση, κάτι που ο Μακρόν μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί.

