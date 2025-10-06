Ο Λεκορνί όπως ήρθε… έφυγε – Οι ηγέτες που δεν άντεξαν πάνω από 2 μήνες στην ηγεσία ενός κράτους

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί άντεξε… 27 ημέρες στην πρωθυπουργική θέση στη Γαλλία, μία από τις συντομότερες στην ιστορία ενός ευρωπαίου ηγέτη.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναζητεί τον 5ο πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο, αλλά ο Λεκορνί έσπασε τα… κοντέρ καθώς παραιτήθηκε πιο γρήγορα από κάθε άλλον, βυθίζοντας ξανά στην αβεβαιότητα τη χώρα.

Είναι μία από τις συντομότερες θητείες στην σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης από έναν ηγέτη κράτους, όχι όμως και οι συντομότερη.

Το pontiki.gr σας παρουσιάζει τους πρωθυπουργούς που έφυγαν από τις θέσεις τους σε χρόνο… εξπρές.

Σουηδία -Μαγκνταλένα Αντερσον: 7,5 ώρες

Η Μαγκνταλένα Αντερσον διορίστηκε πρωθυπουργός στις 24 Νοεμβρίου του 2021 ωστόσο δεν έκλεισε ούτε… 8ωρο.

Έλαβε 117 ψήφους υπέρ· 57 μέλη του κοινοβουλίου απείχαν και 174 ψήφισαν εναντίον της. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες της Σουηδίας, ένας πρωθυπουργός μπορεί να εκλεγεί εφόσον η πλειοψηφία δεν ψηφίσει εναντίον του υποψηφίου. Οι ψήφοι υπέρ της Άντερσον, μαζί με τις αποχές, ανήλθαν συνολικά σε 174 — δημιουργώντας ουσιαστικά μια ισοπαλία. Η κυβερνητική συμμαχία της —το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το Πράσινο Κόμμα της Σουηδίας— βρέθηκε αμέσως αντιμέτωπη με κρίση προϋπολογισμού. Όταν ο προϋπολογισμός της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε αντί του δικού της, οι Πράσινοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Η Αντερσον ωστόσο εκλέχθηκε στην επόμενη διαδικασία κανονικά και ανέλαβε πρωθυπουργός.

Αυστραλία -Φρανκ Φορντ: 8 ημέρες

Ανέλαβε προσωρινός πρωθυπουργός λόγο του θανάτου του τότε επικεφαλής της κυβέρνησης Τζον Κέρτεν (1945). Ανέλαβε καθήκοντα από τις 6 ως τις 13 Ιουλίου.

Ισλανδία -Μάγκους Γκούντμουντσον: 15 ημέρες

Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός το 1926, 23 Ιουνίου–8 Ιουλίου το 1926.

Ισραήλ -Γιγκάλ Αλόν: 19 ημέρες:

Μετά τον θάνατο του Λεβί Εσκόλ διορίστηκε πρωθυπουργός για 19 ημέρες το 1969 πριν κερδίσει τις εκλογές η Γκόλντα Μέιρ.

Βρετανία- Λιζ Τρας: 45 ημέρες

Σε ανακοίνωση που έκανε η ίδια έξω απο την Νταουνινγκ Στριτ ανέφερε πως πρόκειται να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία μετά από μια θητεία 45 ημερών. Μέσα σε αυτό το διάστημα… κατάφερε να χάσει δύο βασικούς υπουργούς και την εμπιστοσύνη σχεδόν όλων των δικών της βουλευτών. Ηταν η πιο σύντομη πρωθυπουργός στην ιστορία της Βρετανίας

Καναδάς -Σερ Τσαρλτς Τάπερ: 68 ημέρες

Είχε την πιο σύντομη θητεία πρωθυπουργού στον Καναδά, ενώ παράλληλα ήταν και ο γηραιότερος που ανέλαβε ποτέ αυτή τη θέση (74 ετών).

