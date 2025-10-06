Όρμπαν: «Η Ουγγαρία δεν πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ γιατί η ΕΕ διαλύεται»

Ο Βίκτορ Ορμπαν φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από την ΕΕ, αλλά… δεν το τολμά.

Σε δηλώσεις του σήμερα μάλλον φαίνεται πως προσπαθεί να το προκαλέσει, καθώς ανέφερε ότι η ΕΕ «διαλύεται» και γι’ αυτό η Ουγγαρία «δεν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ».

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της συναλλαγών από το 27μελές μπλοκ και έχει εκσυγχρονίσει την οικονομία της με δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους της ΕΕ από τότε που εντάχθηκε στους κόλπους της πριν από δύο δεκαετίες, δεν ικανοποιεί επί του παρόντος τα κριτήρια για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σε αντίθεση με τη Δανία, η Ουγγαρία δεν διαθέτει νομική εξαίρεση για τη ζώνη του ευρώ.

Κάποιες γειτονικές της χώρες από την ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ρουμανίας, επίσης παραμένουν εκτός του ευρώ.

Η συμπεριφορά του Ορμπαν έχει κοστίσει στη χώρα δισεκατομμύρια σε πόρους, εξαιτίας των εθνικιστικών μεταρρυθμίσεών του.

«Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει τη μοίρα της πιο στενά από ό,τι είναι τώρα με την ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ θα ήταν ο στενότερος δυνατός δεσμός» δήλωσε.

Τα σχόλια του Ορμπάν βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική ατζέντα που πρεσβεύει ο αντίπαλός του και αναδυόμενο αστέρι της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία με τη δέσμευση για άρση της αναστολής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης φέρνοντας έτσι μια από τις φτωχότερες οικονομίες της ΕΕ πιο κοντά στην υιοθέτηση του ευρώ.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2026 χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής τους.

