Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Καλημέρα σας

Βλέποντας τα… ντεσιμπέλ στο γαλάζιο στρατόπεδο να ανεβαίνουν, καταλαβαίνω ότι δύσκολα θα αποφύγει νέες επιθέσεις από βουλευτές ο Άκης ο Σκέρτσος.

Έπεσε και σε συγκυρία περίεργη βλέπετε. Στις 7 του Μάη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα και είναι ευκαιρία για βουλευτές που έχουν «μαζεμένα» πολλά, να τα πουν – μπορεί να μην ξαναβρούν τέτοια ευκαιρία, έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις.

Μαθαίνω δε ότι ακόμα και για τις ομιλίες γίνεται ήδη από τώρα ένας πανζουρλισμός – η διάθεση και τα αιτήματα προς τους αρμόδιους είναι υπερβολικά πολλά.

Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Μάξιμου Χαρακόπουλου σε αυτή τη φάση. Αλλά, πάλι, γι’ αυτό το λόγο – του αλεξικέραυνου επιλέχθηκε ο Λαρισαίος βουλευτής, που προέρχεται άλλωστε από τις τάξεις των αμφισβητιών, καθότι παλαιός… Καραμανλικός!

Το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει αναφανδόν τον Σκέρτσο έναντι των σκληρών κομματικών δεν αποθαρρύνει διόλου πρέπει να σας πω, τους επικριτές. Ούτε τον Μητσοτάκη όμως.

23 δυσαρεστημένοι και μετράμε ακόμα

Μία ενδιαφέρουσα σημείωση: Οι «5», που έστειλαν, λέει, ανοιχτή επιστολή στο Μαξίμου μέσω της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», αποκαθηλώνοντας το «επιτελικό κράτος», δεν είναι μεταξύ των 13, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπερ σημαίνει ότι έχουμε 13 με άρση ασυλίας, 5 που στέλνουν επιστολές, 4 που επιτίθενται ευθέως στον Σκέρτσο (Βορίδης, Βλάχος, Μπούγας, Πέτσας) και μπόνους τον Μίλτο Χρυσομάλλη, τον πιο πιστό «Σαμαρικό, που θέλει να ακυρωθεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ήτοι 23 βουλευτές ήδη!

Δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία προφανώς.

Αλλά υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που θα υπέγραφαν την επιστολή για το επιτελικό κράτος – και κατά του Σκέρτσου εννοείται.

Δεν το λες και ήρεμο το κλίμα έτσι;

Είναι η καθημερινότητα και το απρόοπτο

Η ιστορία με τον 89χρονο που γύριζε τη μισή Αθήνα και πυροβολούσε για να συλληφθεί τελικά στην… Πάτρα, επαναφέρει ένα θέμα που συχνά οι κυβερνήσεις, ενώ το αναγνωρίζουν στα λόγια, το υποβαθμίζουν στην πράξη: Την καθημερινότητα!

Τα προβλήματα δηλαδή που μπορούν να ανακύψουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμα κι αν η γενική πολιτική είναι «δουλεμένη», επειδή κάποιος ή κάποιοι έκαναν κάτι εντελώς ακραίο.

Μόνο που τα απρόοπτα αυτού του είδους παράγουν αποτελέσματα – και πολιτικά φυσικά, αλλά δυστυχώς και κάθε είδους αρνητικά.

Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση μετράει το οτιδήποτε στο δρόμο προς τις εκλογές. Ακόμα και το χρόνο των εκλογών, καθότι δεν μπορεί να διακινδυνεύσει για λίγους μήνες εξουσίας την επικράτηση στις κάλπες. Και ο νοών νοείτω, ειδικά όταν περιμένουμε (τον επόμενο) χειμώνα δύσκολο με τον κόσμο στα κάγκελα.

Γιατί στοχεύει ΔΕΗ και Στάση η αντιπολίτευση

Δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ που ποντάρει η αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά στο στόχαστρο μπαίνουν και σε μια σειρά επιλογών των εταιριών συνδεδεμένων με την κυβέρνηση.

Σε προτεραιότητα και στο στόχαστρο του Τσίπρα σε πρώτη φάση – μετά θα έρθουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης – έχει μπει η διοίκηση της Δ.Ε.Η. και προσωπικά ο Γιώργος Στάσης.

Η ΔΕΗ που έχει μπει δυνατά στον ανταγωνισμό με μια σειρά πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα, αποτελεί πρώτο στόχο και γίνονται συσκέψεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης με πρόσωπα που – υποτίθεται- γνωρίζουν τι γίνεται στον οργανισμό.

Από τη δημοσιογραφική ενημέρωση που γίνεται προκύπτει ότι ξεκινάνε με τα ερωτήματα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ανακοίνωσε ο Γ. Στάσης – ποιος ξέρει τώρα που το στηρίζουν- και εκτιμούν ότι θα ενημερωθεί επισταμένως και η ευρωπαϊκή εισαγγελία για τα συμβαίνοντα. Τώρα, τι δουλειά έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία με τις επιλογές μιας εταιρείας που λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, άντε βγάλε άκρη.

Πάντως, έχουμε ακόμα πολύ στόρι στο θέμα αυτό.

Τρία μηνύματα από τα γκάλοπ

Πάμε τώρα στα τελευταία νέα από το παρασκήνιο των μετρήσεων που κάνουν οι δημοσκόποι.

Υπάρχει λοιπόν μία «απαγορευμένη» ερώτηση. Την οποία όμως σαν άλλοι παραβάτες, την κάνουν στα γκάλοπ, αλλά δεν την δημοσιεύουν. Η ερώτηση αφορά στην απήχηση των νέων κομμάτων, του Τσίπρα και της Καρυστιανού – κάποιοι μετρούν ακόμα και τον Σαμαρά!

Σας λέω μόνο σε αδρές γραμμές τρία συμπεράσματα:

Η ΝΔ επηρεάζεται. Χάνει δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, που ίσως αποδειχθεί κρίσιμο, ίσως και όχι. Αλλά επηρεάζεται. Η μάχη για τη δεύτερη θέση γίνεται εξαιρετικά «θριλεροειδής». Δεν θέλω να στεναχωρήσω φίλους και γνωστούς, οπότε θα περιμένω και γω τα επίσημα, που λένε. Τρίτον, πιέζονται Πλεύση και Λύση (όχι το ΚΚΕ) και περίπου εξαφανίζονται ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και λοιπές δυνάμεις που ήδη βρίσκονται χαμηλά…

Το τηλεφώνημα Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά

Παρά τις διαψεύσεις – δεν τις είδα και πολύ… φανατικές οφείλω να ομολογήσω – από Κουμουνδούρου και Αμαλίας – οι έγκυρες πηγές επιμένουν μετ’ επιτάσεως ότι το τηλεφώνημα του Σωκράτη Φάμελλου στον Αλέξη Τσίπρα έγινε.

Και όχι μόνο έγινε, αλλά έχει περίπου συμφωνηθεί να γίνει και συνάντηση ανάμεσα στον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και τον νυν αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει κι αυτός να γίνει πρώην, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί μία φόρμουλα ώστε να περάσουν οι περισσότεροι νυν του ΣΥΡΙΖΑ με ομαλό τρόπο στο νέο κόμμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Φάμελλος διαπραγματεύεται την τύχη στελεχών, όπως ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και άλλοι, τους οποίους η Αμαλίας δεν δείχνει «ζεστή» να ανεβάσει στην «κιβωτό» για… Ιθάκη. Αλλά έχει καθήκον να συζητήσει (έστω να μάθει) πώς σχεδιάζει τα επόμενα βήματα ο πρόεδρος Αλέξης σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ – τις επιπτώσεις δηλαδή από την ίδρυση του νέου κόμματος στον ΣΥΡΙΖΑ.

Καλά κάνει εδώ που τα λέμε, αφού το μισό και παραπάνω από το κόμμα στο οποίο (απλώς;) προεδρεύει είναι ήδη στις χαρτογραφήσεις του κόμματος Τσίπρα.

Περιμένω να δω με ενδιαφέρον εάν θα επιβεβαιωθούν κάποιες φήμες που λένε ότι η ιδρυτική διακήρυξη θα δοθεί στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά. Όλο συμβολισμούς σκέφτονται εκεί στην Αμαλίας…

Κυβερνητικό φάουλ με τη φιέστα στην Όλγας

Έλλειψη αστικής ευγένειας – τουλάχιστον – έδειξε η χθεσινή κυβερνητική φιέστα στην Βασιλίσσης Όλγας.

Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε ουσιαστικά το έργο – ωραίο έργο, καμία αμφιβολία – αλλά τα ενδιαφέροντα είναι τα εξής:

Πρώτον, δεν προσκλήθηκε ο δήμαρχος της πόλης. Κατά ένα περίεργο, αν και όχι απροσδόκητο, τρόπο ο Χάρης Δούκας έμεινε εκτός. Και αυτό δεν είναι θεσμικά συμβατό με το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα και οι άνθρωποι.

Απεναντίας προσκλήθηκε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στον Δήμο, Κώστας Μπακογιάννης . Καλώς, αλλά αυτή η πρόσκληση εκθέτει ακόμα περισσότερο την επιλογή της μη πρόσκλησης στον δήμαρχο.

Τρίτον, η κυβέρνηση κοίταξε να μανικουλάρει τα πραγματικά δεδομένα και να εμφανίσει κάπως αλλιώς την κατάσταση: Αρχικά είχαν πει δεν θα μπουν αυτοκίνητα στο δρόμο, χθες ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πιλοτικό άνοιγμα για τρεις μήνες. Και φυσικά ό,τι ανοίγει δεν ξανακλείνει! Ε, μάλλον αυτή η ανακοίνωση είναι πιο κοντά σε αυτό που έλεγε ο Δούκας για δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Παράταση για τα νέα φαρμακεία στα ΙΧ…

Από παράταση σε… παράταση πηγαίνει η εφαρμογή του μέτρου για την αντικατάσταση των παλιών φαρμακείων που οφείλουν να έχουν οι οδηγοί ως υποχρεωτικό εξοπλισμό στα αυτοκίνητα τους με καινούρια που περιλαμβάνουν 16 είδη από μόλις 5 είδη που είχε το προηγούμενο.

Το μέτρο ήταν να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουλίου αλλά τελικά με νέα απόφαση η επιβολή του μετατίθεται από 1η Ιανουαρίου 2027.

Το θέμα με το νέο αυτό φαρμακείο είναι ότι βάσει των 16 ειδών που πρέπει να περιλαμβάνει (είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε αυτά είναι και αλουμινοκουβέρτα διάσωσης!) το κόστος του εκτοξεύεται στα 32 περίπου ευρώ από 4-5 ευρώ που κοστολογείται το προηγούμενο.

Πρόκειται δηλαδή είναι ένα ακόμα «χαράτσι» που θα έπρεπε να επωμιστούν οι οδηγοί και μάλιστα μέσα στο κατακαλόκαιρο λίγο πριν τις διακοπές.

… που ακόμα έρχονται από την… Κίνα

Βέβαια το πιο «γαργαλιστικό» της υπόθεσης είναι ο πραγματικός λόγος της παράτασης. Όχι… δεν λυπήθηκε η Κυβέρνηση τους οδηγούς και είπε να τους δώσει μία ανάσα ενόψει καλοκαιριού. Απλά σύμφωνα με πληροφορίες μας αυτά τα φαρμακεία είναι έτοιμα «κομμάτια» που έρχονται από την… Κίνα και η άφιξη τους από την χώρα της Άπω Ανατολής έχει καθυστερήσει, λόγω προφανώς και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις μεταφορές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τώρα αν θα προλάβουν να έρθουν τα νέα φαρμακεία μέχρι τις αρχές του 2027 από την Κίνα, θα σας γελάσουμε…

Το «γκισέ» δεν έκλεισε ξαφνικά – απλά… άρχισε να αδειάζει.

Και μπορεί η κουβέντα να περιστρέφεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως στις τράπεζες η αλλαγή έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό — πιο ήσυχα, αλλά πολύ πιο ουσιαστικά. Η στροφή στις ψηφιακές υπηρεσίες, στην οποία είχε επενδύσει συστηματικά η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, δείχνει πλέον τα αποτελέσματά της.

Στα τέλη του 2025, οι συναλλαγές στα ταμεία είχαν πέσει κάτω από 2%. Με απλά λόγια, το γκισέ υπάρχει… αλλά χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Αντίθετα, εκατομμύρια πελάτες κινούνται ψηφιακά, με την πλειονότητα των συναλλαγών και σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων να περνά μέσα από οθόνες.

Τα στοιχεία που παρουσίασε στους Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Ερνέστο Παναγιώτου αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα ανατρέπεται: το κατάστημα αλλάζει ρόλο. Λιγότερα μετρητά, περισσότερη συμβουλευτική. Λιγότερη ουρά, περισσότερα… ραντεβού.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η «ήσυχη μετάβαση» θα μείνει όντως ήσυχη. Γιατί πίσω από την ευκολία του app, υπάρχει μια αγορά εργασίας που προσαρμόζεται — όχι πάντα ανώδυνα.

Ίσως, τελικά, το γκισέ να μην καταργείται. Απλώς… βγαίνει σιγά σιγά σε σύνταξη.

