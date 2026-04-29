ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 23:07
29.04.2026 21:37

Ο Νίκος Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται την Πέμπτη η ένταξη του ευρωβουλευτή  

Με την απειλή που ακούει στο όνομα «Αλέξης Τσίπρας» να… έρχεται, τοΠΑΣΟΚ επισπεύδει τις μεταγραφές από τα αριστερά και μάλιστα από το χώρο, όπου κάποτε δέσποζε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Χαριλάου Τρικούπη ανακοινώνει αύριο Πέμπτη την ένταξη του Νίκου Φαραντούρη στο Κίνημα.

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, ο οποίος διαγράφηκε προ μηνών από τον ΣΥΡΙΖΑ με μία αιφνιδιαστική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, είχε δώσει το παρών στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και σε πολλές εκδηλώσεις, από κοινού με στελέχη του Κινήματος και για σοβαρά θέματα, από πολιτικής και διπλωματικής επικαιρότητας, μέχρι ενεργειακά και οικονομικά.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η ένταξη του κ. Φαραντούρη είναι η πρώτη από μία σειρά ανάλογες κινήσεις, που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.

