Metron Analysis: Απώλειες 2,5% για ΝΔ, βελτίωση της εικόνας του ΠΑΣΟΚ – Θετική η γνώμη από 8 στους 10 για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Την δημοσκοπική αποτύπωση κομμάτων στο τρέχον πολιτικό σκηνικό, υπό το πρίσμα των σκανδάλων των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. H ΝΔ σημειώνει πτώση, την οποία δεν φαίνεται να εισπράττουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες απαντούν και για τα υπό δημιουργία κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Ως προς την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση αποτυπώνει σημαντική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα υποχωρεί στο 21.5%, ενώ ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση αλλά και η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Ως προς την εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis εκτιμά ότι η ΝΔ δεν θα ξεπεράσει το 28,6%, δηλαδή θα παραμείνει πολύ κάτω όχι μόνο οποιουδήποτε ενδεχόμενου αυτοδυναμίας αλλά και του «ψυχολογικού» ορίου του 30%.

Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να φτάσει το 15%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας θα μπορούσαν να περάσουν το 10%, ενώ στη Βουλή δείχνουν να μπαίνουν η Φωνή της Λογικής και οριακά το ΜέΡΑ25, όχι μόνο η Νέα Αριστερά και η Νίκη.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει θετική γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε ένα ευρύ ηλικιακό και πολιτικό φάσμα.

Δημοφιλέστερη αρχηγός η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να περνάει στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «Κανένας» – Στο κάδρο ο Τσίπρας

Σταθερά, ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος για τη πρωθυπουργία, με βάση τη δημοσκόπηση, με ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο ότι τον πρωθυπουργό ακολουθεί σε καταλληλότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Τι πιστεύουν για τα υπό δημιουργία κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση μετράει την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμηση που κάνει είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί.

Όσο για ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Νο1 πρόβλημα των νοικοκυριών η οικονομία

Ως προς την αιτία της δυσαρέσκειας και της απογοήτευσης των πολιτών στην κορυφή παραμένουν τα οικονομικά προβλήματα και η κρίση κόστους ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πολίτες υποτιμούν και την κρίση θεσμών και τη διαφθορά.

Oι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση αλλά και για τον πρωθυπουργό είναι ιδιαίτερα υψηλές: 71% αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση και 69% αρνητικές γνώμες για τον πρωθυπουργό.

Tο ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης αξιολογούνται αρνητικά από τους πολίτες. Ωστόσο σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται μια αύξηση των θετικών γνωμών: 14% για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Nαι» σε πρόωρες εκλογές και κυβερνήσεις συνεργασίας

Σημαντικό ποσοστό των πολιτών (51%) επιθυμεί πρόωρες εκλογές, ενώ κυρίως μεταξύ των Κεντρώων, Κεντροαριστερών και Αριστερών ψηφοφόρων είναι ιδιαίτερα ισχυρό το ρεύμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας.

