Εξαπλώνονται τα νεύρα στη ΝΔ: «Ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε…»

Ο εσωκομματικός «καβγάς» στη ΝΔ μεταξύ «αριστοκρατών» της κυβέρνησης και του Μαξίμου και των βουλευτών, ειδικά εκείνων από την περιφέρεια, αρχίζει να παράγει τριβές σε κάθε πεδίο.

Ενδεικτικό το κλίμα κατά την σημερινή απάντηση του υφυπουργού υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα σχετικά με την απουσία περιφερειακού οδικού άξονα στην Ηγουμενίτσα. Ο βουλευτής σημείωσε πως οι περισσότερες πόλεις διαθέτουν περιφερειακό άξονα ενώ η Ηγουμενίτσα όχι, και πως η συντριπτική πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων έργων αφορά την πρωτεύουσα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός υποστήριξε πως δεν έχουν βρεθεί τα 300 εκατ. που απαιτούνται για να προχωρήσει το έργο. Υπονόησε δε πως το ενδιαφέρον του βουλευτή για το έργο έχει «προεκλογική» χροιά:

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν τον εκλογικό κύκλο που προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας. Το έργο συνεχίζει να είναι στα ραντάρ του υπουργείου, στις προτεραιότητες που πρέπει να δούμε, είναι θετικό ότι υπάρχει μελέτη, αλλά να σας δώσω χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως αδύνατο! Είμαι ειλικρινής για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις και πουν οι εκλογείς σας πως υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε», ανέφερε ο υφυπουργός προκαλώντας την οργή του βουλευτή Θεσπρωτίας που ακούστηκε εκτός μικροφώνου να μιλά για «προσβολή» στους κατοίκους της περιοχής.

«Ειλικρινά με εκπλήσσετε με την τοποθέτηση σας» απάντησε ο Β. Γιόγιακας κατηγορώντας τον υφυπουργό ότι αντιμετωπίζει την περιφέρεια και συγκεκριμένα την Ήπειρο και την Θεσπρωτία σαν να μην είναι Ελλάδα.

«Με εκπλήσσετε και λυπάμαι ειλικρινά», είπε. «Περίμενα κάτι διαφορετικό σήμερα στην απάντηση σας. Εσείς τα ισοπεδώσατε όλα. Δεν υπάρχει άλλου Ελλάδα. Ειλικρινά με εκπλήσσετε. Η αγωνία κάθε βουλευτή για την περιοχή του είναι ξεχωριστή. Η Ηγουμενίτσα είναι από τις μόνες πόλεις που δεν έχει περιφερειακό. Έχετε έρθει στην Ηγουμενίτσα κύριε Ταχιαο; Την έχετε επισκεφθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βαζετε; Μας ρωτήσατε;», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Γιόγιακας.

«Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του. Δεν είναι εφικτό», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος, λέγοντας μάλιστα πως αναλογικά τα λιγότερα έργα γίνονται στην Αθήνα.

Και συνέχισε: «Ποια απάντηση περιμένατε; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όριο; Ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούμε;», τον ρώτησε μάλιστα, με τον βουλευτή να ακούγεται να σχολιάζει: «Oύτε ερωτήσεις να μην κάνουμε…».

