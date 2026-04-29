Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

Σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ θα αναγορευτεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, ενώ παρών στην τελετή θα είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει προσφώνηση από τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμο Σιάσο, και παρουσίαση του έργου του τιμώμενου από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής, Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο και την Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα, ενώ ο Ε. Βενιζέλος θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό, και την πολιτική θεολογία».

Μεγάλες τιμές για τον Βαγγέλη…

Έρχονται και νέες «μπαλωθιές» από βουλευτές της ΝΔ

Και ο Χατζηδάκης στο πλευρό των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Η Ζωή φωτογραφήθηκε με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο δίπλα στη θάλασσα: «Το καλό θα νικήσει»