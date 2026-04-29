search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:38
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

Σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ θα αναγορευτεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, ενώ παρών στην τελετή θα είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει προσφώνηση από τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμο Σιάσο, και παρουσίαση του έργου του τιμώμενου από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής, Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο και την Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα, ενώ ο Ε. Βενιζέλος θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό, και την πολιτική θεολογία».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3