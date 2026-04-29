ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 09:15
29.04.2026 08:24

Και ο Χατζηδάκης στο πλευρό των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Εντάξει, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άπλωσε πλέγμα προστασίας του Άκη Σκέρτσου δεν αποτελεί έκπληξη – η είδηση θα ήταν αν ο πρωθυπουργός δεν κάλυπτε τον στενό συνεργάτη του.

Ωστόσο, ενδιαφέρον είχε η κάλυψη που παρείχε συνολικά στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο του τελευταίου προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ναύπλιο.

Μετά από συζήτηση με τους υπουργούς Επικρατείας, Ά. Σκέρτσο, Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Κ. Χατζηδάκης έσταζε μέλι για τα τρία εξωκοινοβουλευτικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Είδατε προηγουμένως τρεις συναδέλφους υπουργούς που δεν είναι βουλευτές. Είδατε όμως το ήθος τους, από τον τρόπο που παρουσίασαν τα θέματα. Εγώ γνωρίζω και τη δουλειά τους. […] Για αυτό το λόγο, τους έχει διαλέξει μαζί με πολλούς συναδέλφους βουλευτές για αυτή τη συλλογική, εθνική προσπάθεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε.

Ασπίδα προστασίας και από τον αντιπρόεδρο…

