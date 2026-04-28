ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 19:53
28.04.2026 19:36

Ο Σκέρτσος… επιστρέφει τα γαλάζια βέλη: Μέλημά μας να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου

Το μοντέλο του επιτελικού κράτους υπερασπίστηκε από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο ο Άκης Σκέρτσος, που δέχθηκε πυρά από γαλάζιους βουλευτές μετά την ανάρτησή του περί «γάγγραινας του πελατειακού κράτους».

 «Το δικό μας μέλημα είναι να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου», σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος , εξηγώντας πως στόχος είναι πολιτικές που φτάνουν σε κάθε σπίτι, είτε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είτε στις πιο απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, επιμένοντας ότι το επιτελικό κράτος αποτελεί το βασικό εργαλείο για πιο γρήγορες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που μειώνουν ανισότητες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η παρέμβασή του έρχεται στον απόηχο της επιστολής πέντε «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι ασκούν κριτική σε πλευρές της λειτουργίας του επιτελικού κράτους και ζητούν βελτιώσεις.

Λέτε να υπάρξει συνέχεια και να απαντήσουν οι «5» ή και περισσότεροι γαλάζιοι βουλευτές;

