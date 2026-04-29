Σε αναβρασμό η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – Πυρά στον Σκέρτσο, ασπίδα από Μητσοτάκη

Το επιτελικό κράτος, η παρουσία εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και ο ρόλος των βουλευτών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα μετά από παρέμβαση πέντε βουλευτών της ΝΔ οι οποίοι αμφισβήτησαν στην ουσία όλο του κυβερνητικό αφήγημα με το οποίο μάλιστα πορεύθηκε από το 2019 και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πολλοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι η παρέμβαση των πέντε μέσα από την επιστολή που δημοσίευσε η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ δείχνουν το τι θα επικρατήσει στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα γίνει στις 7 Μαίου αλλά και η απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου, που δέχεται τα πυρά των βουλευτών δείχνουν τι θα επικρατήσει στο τακτικό συνέδριο του κόμματος.

Όπως είναι γνωστό όλα ξεκίνησαν από την στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η συντριπτική πλειοψηφία της ΚΟ της ΝΔ θεώρησε ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν κάλυψε τα στελέχη του τα οποία κατηγορήθηκαν για ήσσονες σημασίας παραπτώματα .

Παράλληλα η απόφαση του Κυριάκου να φέρει προς συζήτηση ένα μοντέλο για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού – βουλευτή, που μάλλον είναι προβληματικό έκανε πολλούς να αντιδράσουν και να διαμηνύσουν ότι θα τοποθετηθούν για το θέμα στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ .

Και αυτό γιατί όπως είναι προφανές η αγωνία των στελεχών της ΝΔ έχει φτάσει στο κατακόρυφο δεδομένου ότι τα ποσοστά του κόμματος τους δείχνουν ότι πολλοί από την υπάρχουσα Βουλή θα μείνουν εκτός .

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιστολή τους οι πέντε βουλευτές –Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς- έθεσαν εμμέσως αλλά σαφώς το ερώτημα αν το μοντέλο διακυβέρνησης που εγκαθιδρύθηκε από το 2019 έχει οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου και σε υποβάθμιση τόσο των υπουργών όσο και των εκλεγμένων βουλευτών.

Πιο συγκεκριμένα οι βουλευτές, στην επιστολή τους στην εφημερίδα τα ΝΕΑ, αναγνωρίζουν ότι το επιτελικό κράτος, όπως θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4622/2019, αποτέλεσε σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση, ενισχύοντας τον συντονισμό, την ταχύτητα και τη λογοδοσία. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι στην πορεία προκάλεσε υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο, περιορίζοντας την αυτοτέλεια των υπουργείων και της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Μάλιστα τονίζουν, ότι ενώ το μοντέλο αυτό αποδεικνύεται αποτελεσματικό σε περιόδους κρίσεων, δεν παρουσιάζει την ίδια αποτελεσματικότητα σε συνθήκες ομαλότητας, ενώ εγείρει και ζητήματα θεσμικής ισορροπίας.”

Το Μέγαρο Μαξίμου θεώρησε ότι οι πέντε βουλευτές θα έπρεπε να πάρουν απάντηση και μάλιστα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Από το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ναύπλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το μοντέλο του σύγχρονου, ψηφιακού και αποτελεσματικού κράτους, σημειώνοντας ότι «πολιτική στα κουτουρού δεν γίνεται» και ότι οι σοβαρές κυβερνήσεις οφείλουν να σχεδιάζουν με μεθοδικότητα και συνέχεια. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το κράτος πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα, ανεξάρτητα από πολιτική προέλευση ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να μετατρέψει την εσωκομματική κριτική σε ιδεολογική υπεράσπιση της μεταρρυθμιστικής του ατζέντας.

Απάντηση έδωσε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με το Μέγαρο Μαξίμου . Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος ανέφερε ότι είναι «συνεργατικό κράτος», που λειτουργεί ως ομάδα και όχι ως άθροισμα «φέουδων» ή «τιμαρίων», όπου κάθε υπουργός δρα αυτόνομα. Υποστήριξε επίσης ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί εργαλείο συνέπειας, ώστε η κυβέρνηση να τηρεί δεσμεύσεις, να διορθώνει λάθη και να εφαρμόζει πολιτικές με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ενώ με διάθεση εκτόνωσης, πρόσθεσε ότι «ο εχθρός δεν είναι μέσα», αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας, στέλνοντας μήνυμα εσωτερικής ενότητας.

Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στο κυβερνών κόμμα είναι ιδιαίτερα δύσκολα καθώς πολλά στελέχη εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένα αφού όπως λένε βάζουνε σε όλα τα θέματα πλάτη αλλά και η κυβέρνηση δεν τους καλύπτει .

