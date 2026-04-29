Έρχονται και νέες «μπαλωθιές» από βουλευτές της ΝΔ

Μπορεί ο πρωθυπουργός να υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος και τους στενούς του συνεργάτες στο Μαξίμου, έναντι των βουλευτών της ΝΔ που πνέουν μένεα εναντίον τους, αισθανόμενοι ότι στοχοποιούνται άδικα για αστοχίες για τις οποίες δεν φταίνε, ωστόσο η αναταραχή στη «γαλάζια» παράταξη κάθε άλλο παρά έχει καταλαγιάσει.

Και μπορεί η συνεδρίαση της Κ.Ο. της 7ης Μαΐου να θεωρείται ορόσημο – υπό την έννοια ότι θα γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ για όλα αυτά τα θέματα που «καίνε» τους βουλευτές – ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το πράγμα δεν θα λήξει εύκολα και γρήγορα (ούτε… αναίμακτα).

Αντιθέτως, οι πληροφορίες λένε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή θα «σκάσουν» κι άλλες… άβολες για την κυβέρνηση ερωτήσεις από «γαλάζιους» βουλευτές. Μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ένα από τα θέματα που θα τεθούν είναι το δημογραφικό και η αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών για την άμβλυνση του προβλήματος.

Ζόρικα τα πράγματα…

