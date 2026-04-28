ΝΔ – «ξεσπαθώνουν» οι «5»: «Ο κάθε Σκέρτσος δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς», λέει ο Παππάς, «αλλαγή διακυβέρνησης», ζητά ο Κατσανιώτης

Μπορεί το κείμενο της ανοιχτής επιστολής των πέντε βουλευτών της ΝΔ, στο οποίο υπήρχε κριτική στο αποκαλούμενο «επιτελικό κράτος» να κρίθηκε ως «κόσμιο» από τον Παύλο Μαρινάκη, ωστόσο, φαίνεται ότι οι ίδιοι έχουν… πολλά περισσότερα να πουν.

Παππάς λάβρος κατά Σκέρτσου

Για παράδειγμα, ένας από τους υπογράφοντες, ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Γιάννης Παππας, σημείωσε, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά ότι «το επιτελικό κράτος όταν το ψηφίσαμε το ’19 οργάνωσε το κράτος, έφτιαξε πράγματα και στις κρίσεις λειτούργησε σωστά όμως στη συνέχεια στην καθημερινότητα και σε αυτό που ζούμε και περνάμε το τελευταίο διάστημα δημιουργούνται τεράστια κενά και υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κρίνονται – εμείς κρινόμαστε – και όχι μόνο δεν κρίνονται αλλά διοχετεύουν προς τα εμάς τις ευθύνες όταν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «κρινόμαστε όλοι, και επειδή κρινόμαστε όλοι πρέπει να αντιληφθούμε και τις ευθύνες που έχουμε γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κ. Σκέρτσος και ο κάθε κ. Σκέρτσος ότι δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να ακούει την δικιά μας την πρόταση ή άποψη ή να ερωτηθούμε για κάποια πράγματα που όχι μόνο αφοράνε τους θεσμούς αλλά ακουμπάνε και τους νομούς μας, ακουμπάνε την περιφέρειά μας, ακουμπάνε τον κόσμο που ζει στα μέρη μας».

Όταν, δε, ρωτήθηκε αν θα πρέπει ο πρωθυπουργός να επανεξετάσει τη συνεργασία του με τον κ. Σκέρτσο, ο ίδιος σημείωσε ότι «αυτό το κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Νομίζω πως θα έπρεπε όπως κρίνονται όλοι να κριθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες και αυτοί οι κάποιοι αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε όχι πολύ καλό δρόμο την κυβέρνησή μας. Δεν το αξίζει αυτό ο Πρωθυπουργός ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ για το τεράστιο έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια».

Διορθώσεις ζητά ο Κατσανιώτης

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους κατέθεσαν την επιστολή που δημοσιεύτηκε στα «Νέα» για το επιτελικό κράτος,οι 5 βουλευτές της παράταξης.

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, δήλωσε πως δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης, αλλά αξιολόγησης…

«Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος, λέμε ότι μετά από επτά χρόνια πρέπει να αξιολογηθεί, να δούμε πράγματα που έχει πετύχει και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Είδαμε ότι το επιτελικό κράτος λειτούργησε άψογα σε περιόδους κρίσεις τότε που χρειαζόμασταν μια συγκέντρωση με γρήγορη απόφαση για να γίνουν πράγματα. Αυτό που λέμε, ως ανησυχία μας, είναι να δούμε τι δούλεψε σωστά μετά από επτά χρόνια γιατί δεν μπορεί το επιτελικό κράτος να κρίνεται από τον εαυτό του. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για να δούμε όλοι μας πως δούλεψε, και τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν εκτιμά ότι οι βουλευτές είναι αποκλεισμένοι και υποβαθμισμένοι, απάντησε πως οι βουλευτές της Περιφέρειας θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψιν.

«Οι βουλευτές πρέπει να βρουν τον νέο τους ρόλο σε ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί λογοδοσία, και θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Οι βουλευτές είναι αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες για να τους εκπροσωπούν και είναι αυτοί που δίνουν την στήριξη στον εκάστοτε πρωθυπουργό για να διοικεί» είπε και πρόσθεσε:

«Ως βουλευτής της περιφέρειας θα έλεγα ότι το επιτελικό κράτος είναι απίστευτα Αθηνοκεντρικό άρα θέλουμε η Περιφέρεια να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στις αποφάσεις και να μπορεί να μεταφέρεται εκεί η εμπειρία που μπορούν να μεταφέρουν οι βουλευτές της Περιφέρειας. Άλλωστε και οι πέντε βουλευτές που έχουμε τις κοινές μας ανησυχίες είμαστε βουλευτές από την Περιφέρεια κι έχουμε κι αρκετά χρόνια “ενσήμων” ο καθένας».

Το «καρφί» για το Μαξίμου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα «καρφί» που πετάει ο βουλευτής για το Μαξίμου, αναφέροντας ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο δικυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία, με σαφέστατες αρμοδιότητες, με πραγματική πολιτική ευθύνη και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν όλοι μας ξέρουμε τον ρόλο μας θα κρινόμαστε από το αν το υπηρετούμε σωστά ή όχι. Αν ένα πεφωτισμένο κέντρο δίνει εντολές, και για τις εντολές του δεν έχει καμία ευθύνη, τότε δυστυχώς έχουμε πρόβλημα λογοδοσίας. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις έτσι ώστε και τα υπουργεία να ισχυροποιηθούν και οι υπουργοί να έχουν ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και οι βουλευτές…» είπε, αρνούμενος ωστόσο τον χαρακτηρισμό «αντάρτικο» για την επιστολή των «5».

«Κάποιοι θα τρέξουν να πουν ότι γίνεται εσωκομματική αντιπολίτευση ή “5 αντάρτες” δεν ισχύει σε καμία περίπτωση γιατί μιλούμε για το μέλλον. Άρα αυτή η συζήτηση για το μέλλον δεν έχει κανένα ψόγο για το παρόν. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Καταλήγοντας, σχολίασε για το επιτελικό κράτος: «Το ζητούμενο δεν είναι το τέλος ή η αρχή του επιτελικού κράτους, για μένα το ζητούμενο είναι η εξέλιξη του επιτελικού κράτους, η ήττα του βαθέως κράτους και η δημιουργία ενός φιλικού σύγχρονου κράτους που αξίζουν οι πολίτες και έχουμε υποχρέωση να τους το δώσουμε. Άρα δεν περιμένουμε ανταπόκριση από το Μέγαρο Μαξίμου, περιμένουμε μια μεγάλη συζήτηση στα πλαίσια του συνεδρίου για το πως έχουν δουλέψει τα πράγματα μέχρι τώρα και πως θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι αντάρτικο να έχεις άποψη, δεν είναι αντάρτικο να έχεις ανησυχίες, είναι οξυγόνο κι εμείς είμαστε ανησυχούντες».

