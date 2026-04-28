Βασιλίσσης Όλγας: Επίσκεψη Μητσοτάκη μαζί με Μενδώνη και Μπακογιάννη (Photos)

Τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και του πρώην δήμαρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, προκειμένου να επιθεωρήσει το σημείο μετά το τέλος των έργων.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραδόθηκε ξανά στο κοινό, μετά από έξι χρόνια εργασιών ανάπλασης, καθώς ο δρόμος είχε κλείσει το 2020, επί θητείας Μπακογιάννη στο δήμο, με στόχο τη μετατροπή της σε έναν πιο φιλικό προς τους πεζούς χώρο, επιτρέποντας παράλληλα περιορισμένη κυκλοφορία οχημάτων που κατευθύνονται προς το Ζάππειο και τις εγκαταστάσεις τένις.

Μετά την ανάληψη της δημαρχίας από τον Χάρη Δούκα, το σχέδιο άλλαξε και η Βασιλίσσης Όλγας δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία των οχημάτων, με τον δήμαρχο να τονίζει ότι «η δική μας κυκλοφοριακή ρύθμιση λέει να μπαίνουν όλοι και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Αποδώσαμε και την αναστροφή στην Αμαλίας. Εκτιμούμε ότι ο πολυτροπικός αυτός δρόμος της Βασιλίσσης Όλγας μαζί με την αναστροφή της Αμαλίας στις ώρες αιχμής θα μειώσει 15 με 20% τη συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή».

«Ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο τέλος της επίσκεψής του. «Εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών και από την πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών της», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

