27.04.2026 23:13

Θετικός στην πρόταση ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ

27.04.2026 23:13
Θετικός απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Κουμουνδούρου.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Σημειώνεται ότι από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις «οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την Πέτη Πέρκα, όπου τους ενημέρωσε για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα.

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση», για κοινή στάση στη συνταγματική αναθεώρηση – και ειδικότερα στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης – και για «συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη»

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θετικός στην πρόταση ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΓΕΙΑ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Άλμα στις τιμές μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν – Η πρόταση της Τεχεράνης και η εμπλοκή στις επαφές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θετικός στην πρόταση ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου

