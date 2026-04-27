Φαραντούρης για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Σε σκληρή δήλωση μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να αρχειοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών, προχώρησε ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο, όπου εξελίσσεται η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε: «Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάσισε αιφνιδιαστικά να βάλει στο αρχείο μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία παραπέμπει σε κατασκοπεία και για την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε να εξεταστεί εις βάθος».

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάσισε αιφνιδιαστικά να βάλει στο αρχείο μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία… — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) April 27, 2026

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται σε έναν μήνα και αυτή τη στιγμή προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία σε αυτούς που τον διόρισαν: Στην εκτελεστική εξουσία και στον πρωθυπουργό. Ο εισαγγελέας Τζαβέλλας ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε την παρακολούθηση εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη. Ο εισαγγελέας Τζαβέλλας έρχεται δυστυχώς να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας Τζαβέλλας συνεχίζει την παράδοση του εισαγγελέα Ντογιάκου, του εισαγγελέα Ζήση και άλλων δικαστικών που δεν τίμησαν το δικαστικό λειτούργημα», πρόσθεσε.

