Θέμα στο Politico η «επίθεση» της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ειδική μνεία σε… Βούλτεψη και Γεωργιάδη

Θέμα στο Politico αποτελεί η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, με το ειδησεογραφικό μέσο να αναφέρει ότι η κυβέρνηση επιλέγει τη διαμάχη με την Κοβέσι για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτηρίζει μια «τεράστια υπόθεση απάτης στον αγροτικό τομέα».

Μάλιστα, το μέσο κάνει ειδική αναφορά στους Άδωνι Γεωργιάδη και Σοφία Βούλτεψη για τις δηλώσεις τους κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, χωρίς να βγάζει από το κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον οποίο πάντως λέει ότι «κρατά ηπιότερη στάση αλλά άφησε αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα, κάνοντας λόγο για “επιλεκτικές διαρροές” σχετικά με την υπόθεση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Politico

Το δεξιό κυβερνών κόμμα της Ελλάδας έχει εξαπολύσει επίθεση κατά της ανώτατης εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λάουρα Κοντρούτσα Κοβέσι, σχετικά με την έρευνά της για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στην Αθήνα που αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ.

Μέλη του συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν συνδεθεί στενά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), και αρκετοί υπουργοί και υφυπουργοί έχουν ήδη αναγκαστεί να παραιτηθούν.

Τις τελευταίες ημέρες, οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν αντιδράσει πολύ πιο επιθετικά στην υπόθεση, εξαπολύοντας συχνά εξαιρετικά προσωπικές επιθέσεις στην Κοβέσι και την έρευνά της.

Έχουν χαρακτηρίσει τις υποθέσεις της «γελοίες» και — επειδή είναι Ρουμάνα — την κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιεί τις τακτικές του κομμουνιστικού αστυνομικού κράτους του Νικολάε Τσαουσέσκου. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η Αθήνα είχε «κυρίαρχο δικαίωμα» να αποσυρθεί από τη συνεργασία με την EPPO, με έδρα το Λουξεμβούργο, στο μέλλον, λέγοντας ότι είχε διεξάγει το έργο της «πολύ άσχημα».

«Η προσέγγιση που υιοθέτησε η EPPO μου δίνει την εντύπωση οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης και εγείρει σοβαρά ερωτήματα στο μυαλό μου ως προς το αν είχαμε δίκιο να υποστηρίξουμε αυτόν τον θεσμό», έγραψε ο Γεωργιάδης σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη προσπάθησε να παρουσιάσει τον Κοβέσι ως διαμορφωμένη από το καθεστώς Τσαουσέσκου, το οποίο έπεσε το 1989, αναφερόμενη στη χρήση «πληροφοριοδοτών» — κάνοντας φαινομενικά μια παραλληλία με τους πληροφοριοδότες στην ελληνική υπόθεση διαφθοράς.

«Προέρχονται από μια χώρα χωρίς παράδοση διάκρισης εξουσιών», δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Υπό τον Τσαουσέσκου, τα παιδιά αναγκάζονταν να κατακρίνουν τους γονείς τους… Δεν θέλω δικαιοσύνη τύπου Τσαουσέσκου στην Ελλάδα».

Ο Μητσοτάκης ήταν πιο συγκρατημένος στην κριτική του, αλλά υπαινίχθηκε μια πολιτική ατζέντα παραπονούμενος για «επιλεκτικές διαρροές» που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το σκάνδαλο με τα αγροτικά κεφάλαια που έχει συγκλονίσει την Αθήνα επικεντρώνεται σε πολλούς Έλληνες που λαμβάνουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις για γη που δεν κατείχαν ή για γεωργικές εργασίες που δεν έκαναν. Η πολυετής απάτη αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας του POLITICO πέρυσι. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πολιτικά συνδεδεμένος κρατικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ.

Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο. Όλοι οι βουλευτές υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, λέγοντας ότι ήθελαν να αρθεί η ασυλία τους, ώστε να μπορέσουν να καθαρίσουν τα ονόματά τους. Χαρακτήρισαν τις κατηγορίες εναντίον τους αβάσιμες.

Η διαφθορά ως τρόπος ζωής

Μιλώντας στο ετήσιο Φόρουμ των Δελφών την Πέμπτη, η Kοβέσι απέρριψε την κριτική των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και υπερασπίστηκε την ομάδα της στην Ελλάδα.

«Νομίζω ότι όλος αυτός ο θόρυβος είναι μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό θέμα», είπε, καθώς ο Γεωργιάδης την παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά. «Το κύριο θέμα εδώ είναι τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος είναι υπεύθυνος για τι. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκτικόλεξο για τη διαφθορά, τον νεποτισμό και τον πελατειακό προσανατολισμό… Αυτά ορίζονται ως έγκλημα στην ελληνική νομοθεσία και σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα μας πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες αποτελούν μέρος των περιγραφών θέσεων εργασίας των πολιτικών, εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ».

«Έχω κουραστεί να ακούω: “Έτσι κάνουμε τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα”. Αλήθεια; Δεν νομίζω», συνέχισε, προσθέτοντας ότι λαμβάνει υποστηρικτικές επιστολές από Έλληνες – συμπεριλαμβανομένης μιας από έναν αγρότη που είπε ότι δεν μπορούσε να λάβει επιδοτήσεις επειδή δεν γνώριζε κανέναν σε πολιτικό επίπεδο. «Όταν λαμβάνεις τέτοιου είδους επιστολές, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής».

Η Kοβέσι επιβεβαίωσε ότι η EPPO έχει επίσης λάβει καταγγελίες σχετικά με την υπεξαίρεση κονδυλίων στον τομέα της υγείας. Απαντώντας στις ανοιχτά εκφρασμένες απειλές του Γεωργιάδη ότι οι θητείες ορισμένων από τους εισαγγελείς της στο γραφείο της Αθήνας, οι οποίες λήγουν σε λίγους μήνες, δεν θα ανανεωθούν, υποστήριξε ότι τυχόν διαφωνίες θα μπορούσαν να διευθετηθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; … Ποιος έχει συμφέρον να απομακρύνει αυτούς τους εισαγγελείς από τις υποθέσεις, από την Εισαγγελία, ενώ έκαναν εξαιρετική δουλειά;»

Ο Γεωργιάδης επιτέθηκε επίσης στην Πόπη Παπανδρέου, μία από τις εισαγγελείς της ΕΕ στην υπόθεση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τηλεοπτικό κανάλι Action24, υποστηρίζοντας ότι «εκβιάζει για να παραταθεί η θητεία της».

Σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις, η Kοβέσι έθεσε το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας στο γραφείο της Εισαγγελίας στην Αθήνα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη στην Αθήνα την Τετάρτη, αλλά είπε ότι δεν ήταν αρμόδιος για το θέμα.

Έκκληση για άμεση δράση

Η έρευνα της EPPO που στάλθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο περιέχει υποκλαπείσες συνομιλίες μεταξύ βουλευτών, υπουργών και των συνεργατών τους, καθώς και αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συνομιλίες φαίνεται να αφορούν πολιτικούς που ζητούν χάρες στην κατανομή των αγροτικών κονδυλίων – και μια ευέλικτη προσέγγιση στους ελέγχους – με τρόπους που θα ικανοποιούσαν τις βασικές βάσεις των ψηφοφόρων.

Ο φάκελος της υπόθεσης που στάλθηκε στο κοινοβούλιο αφορά μόνο φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν το 2021, ενώ η έρευνα για την περίοδο 2022-2025 συνεχίζεται.

«Η EPPO είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά οι επιλεκτικές διαρροές και οι έρευνες που φτάνουν αποσπασματικά δεν δικαιολογούνται», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο κοινοβούλιο. «Είναι ένα πράγμα για ένα μέλος του κοινοβουλίου να ενδιαφέρεται για έναν πολίτη που έρχεται στο γραφείο του και εντελώς διαφορετικό όταν έχει αποδειχθεί μια εγκληματική πράξη».

Κάλεσε την EPPO να επιταχύνει την έρευνα και ανακοίνωσε νέα νομοθετική δράση για να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα θα επιλυθούν γρήγορα.

Η Κοβέσι αναγνώρισε την ανάγκη για ταχύτητα, αλλά τόνισε ότι οι πόροι της ήταν περιορισμένοι, με μόνο έναν αστυνομικό και δύο εισαγγελείς στην υπόθεση, οι οποίοι πρέπει να εξετάσουν χιλιάδες έγγραφα και να ακούσουν εκατοντάδες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Πρόσθεσε ότι είχε εξασφαλίσει μια ακόμη δέσμευση από τις ελληνικές αρχές για αύξηση των πόρων στο γραφείο της EPPO στην Αθήνα.

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας
















