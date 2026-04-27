Μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας υπέβαλλε πράξη στο ανώτατο δικαστήριο μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, περνώντας στην αντεπίθεση για την εξέλιξη αυτή.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας πως «σήμερα κακοποιείται το αίσθημα δικαίου» μιλώντας για την απόφαση του Αρείου Πάγου. «Η ηγεσία της Δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη», σημειώνει.

«Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τους θεσμούς, την ποιότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα. Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν με το Predator να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάνε στον Άρειο Πάγο» πρόσθεσε.

«Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικές αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Αναλυτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε:

«Η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα του δικαίου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον πρωθυπουργό.

Παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους, αρνήθηκαν την έρευνα.

Για την εξουσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας για εκείνους που κάρφωσαν το pretador στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση. Ας το αξιολογήσει αυτό ο ελληνικός λαός, διότι και οι κρίνοντες, κρίνονται.

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να γλυτώσουν κάποιοι τη φυλακή;

Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό, που όσο μένει ως πρωθυπουργός, διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.

Γι’ αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τις επόμενες μέρες, θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, αλλά ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον του ελληνικού λαού, το μέλλον των παιδιών μας. Γι’ αυτό, ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή, να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, που έχει χρέος να το κάνει άμεσα σε κάθε επίπεδο, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας. Και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι έχουν χρέος να τοποθετηθούν γι’ αυτή την παρακμή. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή και στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πολιτικά θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε.

Εμείς ούτε εκβιάσαμε δικαστές, ούτε οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρα δικαστών. Εμείς κρίνουμε απλά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν επιτεθήκαμε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μην ψάχνει κανείς συμψηφισμούς. Δεν προβαίνουμε σε πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και προηγούμενων κυβερνήσεων».

Νωρίτερα, ανοίγοντας τη συζήτηση με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επ’ αυτού: «Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!», σημείωσε αρχικά.

«Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ανασκόπηση των συναντήσεων με Μακρόν, έμφαση στη στήριξη των νοικοκυριών (Video)

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών (video)

Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη