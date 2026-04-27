Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη – Αιχμή Τσίπρα: Ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει

Πολιτική θύελλα προκαλεί η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας υπέβαλλε πράξη στο ανώτατο δικαστήριο μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27/04/2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο ΔΣΑ εξέφρασε «την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων».

Σφοδρή αντίδραση ΠΑΣΟΚ

Μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει στις 5 το απόγευμα σήμερα έκτακτη συνέντευξη τύπου (στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ), περνώντας στην αντεπίθεση για την εξέλιξη αυτή.

Η υπόθεση ήρθε πάλι στο προσκήνιο μετά την απόφαση καταπέλτη του Πρωτοδικείου, που καταδίκασε τους 4 κατηγορούμενους με βαριές ποινές, θέτοντας την ανάγκη έτσι για επανεξέταση του φακέλου που είχε μπει αρχικά στο αρχείο.

Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι o γνωστός δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου σημείωσε σε ανάρτησή τους στο facebook: «ο Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας της ΕΥΠ στο επίμαχο διάστημα και αυτός που υπέγραψε για την παρακολούθηση Κουκάκη. Επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα από μας, γι αυτό δεν βρήκε κανένα νέο στοιχείο. Θα μπορούσε να γράψει ως αιτιολογία στην απόφασή του “περσινά ξινά σταφύλια, εσείς τώρα τα μάθατε και θέλετε ανάσυρση;”».

Ανδρουλάκης: Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό

Ανοίγοντας τη συζήτηση με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επ’ αυτού: «Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!», σημείωσε αρχικά.

«Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μαρινάκης: Επιλεκτικό το ΠΑΣΟΚ έναντι της Δικαιοσύνης

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σημείωσε αρχικά ότι η θέση της κυβέρνησης είναι περί «απόλυτου σεβασμού στη Δικαιοσύνη». «Όταν μιλάει η Δικαιοσύνη, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ωστόσο, επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι πλέον «μιμείται άλλα κόμματα», υιοθετώντας μια επιλεκτική στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη. Αναφορικά με τη συνέντευξη που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το απόγευμα της Δευτέρας με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι ελπίζει «να μην μετατραπεί σε αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τσίπρας: Ας έχουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι…

Με μια αιχμηρή δήλωση σχολίασε τις εξελίξεις ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου. Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

ΣΥΡΙΖΑ: Το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία δεν αρχειοθετούνται

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι «η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία. Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών», αλλά και υπογραμμίζοντας ότι «η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης».

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία.

Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η νέα απόφαση, αυτή την φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να «μπαζώσει» την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη.

Η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης.

Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ. Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται.



Σακελλαρίδης: Η απόφαση συνιστά πρόκληση

Από την πλευρά του, ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση».

Προσθέτει, δε, ότι «είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ».

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του ο Γ. Σακελλαρίδης έγραψε:

Η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση.

Παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που καταδεικνύει με μεγάλη λεπτομέρεια, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, τη σύνδεση φυσικών αυτουργών και εντολέων και τις ενδείξεις για ύπαρξη κοινού κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα.

Θεωρεί σημείο αναφοράς το πόρισμα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση, ο οποίο στην έρευνα που είχε διεξάγει δεν μπόρεσε να εντοπίσει καν τον κάτοχο της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα sms παγίδευσης. Ναι, αυτόν που βρήκαν οι δημοσιογράφοι χτυπώντας απλώς το κουδούνι του σπιτιού του.

Δεν εξετάζεται καν η κατηγορία της κατασκοπείας, παρόλο που στόχος των υποκλοπών ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, παρόλο που ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, λέει δημόσια αυτό που γνωρίζαμε όλοι: ότι πελάτες τους είναι οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίας ασφαλείας, όχι ιδιώτες.

Είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ. Η συγκάλυψη πλέον έχει γίνει το συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως πλέον ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ακριβώς τί συμβαίνει.

Νίκη: Το ζήτημα δεν έχει κλείσει, όσο κι αν επιχειρείται να «θαφτεί»

Έντονη ήταν η αντίδραση και της Νίκης στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με το κόμμα να υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο όταν αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Αναλυτικά, το κόμμα αναφέρει:

Δημοκρατία και Δικαιοσύνη δεν μπαίνουν στο αρχείο

Σοβαρότατα ερωτήματα για την πορεία και την ανεξαρτησία της έρευνας εγείρει η απόφαση του Αρείου Πάγου να «θάψει» τη δικογραφία για τις υποκλοπές.

Αυτή η εξέλιξη μόνο τυπική δεν είναι. Πρόκειται για μια συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας.

Το ουσιαστικό ζήτημα του σκανδάλου, δεν αφορά σε πρόσωπα αλλά σε θεσμούς. Θύματα της είναι η Δικαιοσύνη που εργαλιοποιείται κατά το δοκούν και η Δημοκρατία που πλήττεται το κύρος της.

Με τη σημερινή εξέλιξη, παγιώνεται η αντίληψη ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια αλλά και ότι η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να εμφανιστεί όχι ως θεματοφύλακας της διαφάνειας, αλλά ως μηχανισμός συγκάλυψης.

Αλήθεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί πως από τη μία η δικογραφία επέστρεψε στον Άρειο Πάγο για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, ανάμεσά τους και αυτό της κατασκοπείας, και από την άλλη το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να ισχυρίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης;

«Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων»… Η Δικαιοσύνη κάνει τον γιατρό, τη στιγμή που είναι η Ίδια γεμάτη πληγές…

Η ΝΙΚΗ, από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη: Οι υπαίτιοι των υποκλοπών διέπραξαν κακουργήματα που έπληξαν την Εθνική Ασφάλεια και τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Στη ΝΙΚΗ επιμένουμε από την πρώτη στιγμή: το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Παραμένει ορθάνοιχτο – όσο κι αν επιχειρείται να θαφτεί.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο όταν αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: «Πρόσω ολοταχώς» για το νέο κόμμα – Μάιο ή Ιούνιο οι επίσημες ανακοινώσεις – Μετά το Ηράκλειο έρχεται το «μανιφέστο»

ΠΑΣΟΚ: Η «ακτινογραφία» του νέου Πολιτικού Συμβουλίου – Πώς μοιράστηκαν οι θέσεις, τα μηνύματα της ψηφοφορίας

Αναβολή Κ.Ο. ΝΔ: Μασάζ στους βουλευτές και αγωνία για απουσία Καραμανλή από το συνέδριο και πιθανό κόμμα Σαμαρά