Ποια διατροφή βοηθάει τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και παχυσαρκία

Υπάρχει μια μακρά και ισχυρή σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και του καρκίνου του προστάτη. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη. Όταν διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη, οι άνδρες αυξημένο βάρος ή παχυσαρκία θα έχουν χειρότερη πρόγνωση.

Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη. Επομένως, άνδρες που βρίσκονται σε θεραπεία στέρησης ανδρογόνων και παχυσαρκία θα πρέπει να μειώσουν το βάρους τους, όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας.

Δεδομένα από μια τυχαιοποιημένη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, έδειξαν ότι οι άνδρες που έλαβαν κατανάλωναν τρόφιμα ολικής άλεσης και είχαν παράλληλα και καθοδήγηση από τους διατροφολόγους έχασαν περίπου 3,5 κιλά περισσότερα σε διάστημα 6 μηνών σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν μόνο συμβουλευτικές οδηγίες.

Είχαν επίσης σημαντικές βελτιώσεις όχι μόνο στο σωματικό βάρος αλλά και στο σωματικό τους λίπος. Γενικά είναι δύσκολη η απώλεια βάρους και για αυτόν τον πληθυσμό ασθενών που βρίσκονται σε θεραπεία, είναι πολύ δυσκολότερη.

Πιθανώς η δίαιτα είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορούν να επιλέξουν αυτοί οι ασθενείς. Μια δίαιτα ολικής άλεσης φυτικής προέλευσης μπορεί να αυξήσει σημαντικά την απώλεια βάρους για άνδρες με καρκίνο του προστάτη και υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, που λαμβάνουν θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

Πηγή: www.healio.com

Διαβάστε επίσης:

Ά. Γεωργιάδης: «Υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο που πέταξε αντικαρκινικά φάρμακα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ»

Ποιο είναι το «κλειδί» για την ταχύτερη απώλεια βάρους και τη διατήρηση των κιλών σε φυσιολογικά όρια;

Νέα μελέτη: Ποια είναι η βιταμίνη που προστατεύει τον εγκέφαλο των ηλικιωμένων από την άνοια;