Πέθανε ο σπουδαίος εικαστικός, David Hockney – O αντιρρησίας συνείδησης από το Yorkshire που έγινε σύμβολο της Σύγχρονης Τέχνης

Πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων ο Βρετανός διακεκριμένος και παγκόσμιας φήμης ζωγράφος και καλλιτέχνης εικαστικών τεχνών Ντέιβιντ Χόκνεϊ, όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Ο Βρετανός εικαστικός, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (12.06.2026) η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών του.

Περιγράφοντάς τον ως «μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης τόσο του 20ού όσο και του 21ου αιώνα», η Ερικα Μπόλτον, γνωστοποίησε στη σχετική ανακοίνωση πως «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του» στο Λονδίνο την Πέμπτη, ένα μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του.

Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος, έγινε γνωστός ως καλλιτέχνης της pop art κατά τη διάρκεια των λεγόμενων «Swinging Sixties» (της κοινωνικής και πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του ’60).

Απέκτησε διεθνή φήμη μεταξύ άλλων μέσω των έργων του με τις εμβληματικές πισίνες, τα οποία καθόρισαν την αισθητική του Λος Αντζελες.

Εργα όπως το «A Bigger Splash» και το «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)» απεικονίζουν σκηνές έρωτα, επιθυμίας και απώλειας μέσα στο ηλιόλουστο περιβάλλον της πόλης.

Ωστόσο, η 60χρονη πορεία του δεν περιορίζεται μόνον στη συγκεκριμένη εποχή.

Δημιούργησε πορτρέτα με μεταβαλλόμενη προοπτική χρησιμοποιώντας φωτογραφικά κολάζ, πειραματίστηκε με την αφηρημένη ζωγραφική τοπίων και, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, διερεύνησε τις δυνατότητες δημιουργίας έργων τέχνης με τη χρήση της αναδυόμενης τεχνολογίας 3D.

Γεννημένος στο Μπράντφορντ το 1937, ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας που ο ίδιος περιέγραφε ως «ριζοσπαστική εργατική οικογένεια». Οι γονείς του αναγνώρισαν από νωρίς την καλλιτεχνική του κλίση και ενθάρρυναν την ενασχόλησή του με την τέχνη.

Σπούδασε στο Bradford College και το 1957 πούλησε τον πρώτο του πίνακα, ένα πορτρέτο του πατέρα του, έναντι 10 λιρών στην Έκθεση Καλλιτεχνών του Γιορκσάιρ. Ως αντιρρησίας συνείδησης, εκπλήρωσε τη διετή υποχρεωτική θητεία του εργαζόμενος ως νοσοκομειακός βοηθός, πριν εισαχθεί το 1959 στο Royal College of Art του Λονδίνου.

Παράλληλα, αρνήθηκε να συντάξει τη γραπτή εργασία που απαιτούσε η τελική εξέταση, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγησή του θα έπρεπε να βασιστεί αποκλειστικά στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Το Royal College of Art, αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό ταλέντο του, επέλεξε τελικά να παρεκκλίνει από τους κανονισμούς και να του απονείμει το δίπλωμά του.

Συναναστράφηκε προσωπικότητες όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Όσι Κλαρκ, αποκτώντας τη φήμη του μπον βιβέρ και του ανθρώπου που κινούνταν αδιάκοπα στους καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς κύκλους της εποχής. Ακόμη και μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012 και το οποίο επηρέασε προσωρινά την ομιλία του, συνέχισε να εργάζεται αδιάκοπα.

Αφού μετακόμισε στο Λος Άντζελες στα μέσα της δεκαετίας του 1960, τα έργα του απέκτησαν μεγαλύτερη ωριμότητα και αυτοσυγκράτηση, κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών για την ικανότητά τους να μεταφέρουν σύνθετα και βαθιά συναισθήματα στον καμβά.

Τη δεκαετία του 1980, ο Χόκνεϊ εφηύρε ένα είδος φωτογραφικού κολάζ που ονόμασε «joiners» που χρησιμοποιούσε ελαφρώς διαφορετικές εικόνες για να δημιουργήσει ένα συνονθύλευμα παρόμοιο με τον κυβιστικό πίνακα του ήρωά του, Πάμπλο Πικάσο.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990, ο Hockney επέστρεφε συχνά στην πατρίδα του, το Γιορκσάιρ, για να επισκέπτεται τη μητέρα του πριν από τον θάνατό της. Οι επισκέψεις του έγιναν μεγαλύτερες και άρχισε να ζωγραφίζει την ύπαιθρο του Γιορκσάιρ, επανεφευρίσκοντας τον εαυτό του ως καλλιτέχνης τοπίων.

Αντιρρησίας συνείδησης

Ο Χόκνεϊ πήγε κόντρα στις συμβάσεις της μεταπολεμικής Βρετανίας, συνειδητοποιώντας σε νεαρή ηλικία ότι ήταν ομοφυλόφιλος και ότι ήθελε να γίνει καλλιτέχνης.

«Παλιότερα δεν μπορούσες να είσαι ομοφυλόφιλος. Τώρα μπορείς να είσαι ομοφυλόφιλος, αλλά δεν μπορείς να καπνίζεις. Υπάρχει πάντα κάτι», δήλωσε στον Guardian το 2015.

Ως νεαρός άνδρας, ο Χόκνεϊ ήταν αντιρρησίας συνείδησης και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως νοσοκόμος, προτού σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μπράντφορντ και στη συνέχεια στο Βασιλικό Κολλέγιο Καλών Τεχνών του Λονδίνου από το 1959.

Έργα όπως το «We Two Boys Together Clinging» αναφέρονταν με τόλμη στις σχέσεις του ίδιου φύλου σε μια εποχή που ήταν ταμπού.

Ο αφηρημένος πίνακάς του «Doll Boy» – μια αναφορά στον έρωτά του με τον ποπ τραγουδιστή Κλιφ Ρίτσαρντ – τράβηξε την προσοχή του εμπόρου τέχνης Τζον Κάσμιν, ο οποίος τον αγόρασε για 40 λίρες.

«Του έστειλα μια επιστολή στο Βασιλικό Κολλέγιο Τέχνης, όπου ήταν φοιτητής, προσκαλώντας τον για τσάι», θυμήθηκε ο Κάσμιν το 2013.

«Είχε μαύρα μαλλιά κομμένα με κλειστά μάτια και γυαλιά National Health και ήταν τρομακτικά ντροπαλός και πολύ φτωχός… Άρχισα να πουλάω τα περιστασιακά σχέδια για λογαριασμό του για επτά ή οκτώ λίρες».

Η εμβληματική φιγούρα των ρεκόρ

Λίγο μετά την αποφοίτησή του με χρυσό μετάλλιο, ο Χόκνεϊ έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην γκαλερί του Κάσμιν. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και ο Χόκνεϊ άρχισε να αναδεικνύεται σε εμβληματική φιγούρα με τα γυαλιά με στρογγυλό σκελετό και το εντυπωσιακό ενδυματολογικό του στυλ.

Το 2018, ο εμβληματικός πίνακας του με θέμα την πισίνα, «Πορτρέτο ενός Καλλιτέχνη (Πισίνα με Δύο Φιγούρες)», πουλήθηκε για 90,3 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας νέο ρεκόρ δημοπρασίας για έναν εν ζωή καλλιτέχνη. Ένα χρόνο αργότερα, τον εκθρόνισε ο πίνακας «Rabbit» του Jeff Koons.

Ένας ένθερμος υιοθέτης τεχνολογιών όπως η Polaroid και οι βιντεοκάμερες σε όλη την καριέρα του, ο Hockney αγκάλιασε το Apple iPad στα 70 του. Τεράστιες εκτυπώσεις των έργων που δημιουργήθηκαν στο tablet παρουσιάστηκαν στην έκθεση του 2012 “A Bigger Picture” στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, η οποία κέρδισε ανάμεικτες κριτικές.

Επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ζήσει στο ανατολικό Γιορκσάιρ, αλλά λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε στη βόρεια Γαλλία, αφού ερωτεύτηκε τα καταπράσινα τοπία που ενέπνευσαν τον ιμπρεσιονιστή δάσκαλο Claude Monet.

Σε συνεντεύξεις, ο κομψός καλλιτέχνης με το χαρακτηριστικό του επίπεδο καπέλο μίλησε με λυρικό τρόπο για το μέρος όπου ήταν κλειδωμένος κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Αγκάλιασε την αναγκαστική απομόνωση ως μια ευκαιρία να αφιερωθεί στη ζωγραφική της άφιξης της άνοιξης σε μια πανδαισία φωτεινών χρωμάτων εμποτισμένων με έντονο φως.

«Αν κοιτάξετε τον κόσμο, είναι πολύ όμορφος», δήλωσε στο AFP τον Οκτώβριο του 2021 κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης έργων του από τη Νορμανδία στο Παρίσι.

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