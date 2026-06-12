Η παράσταση «Πολυάννα το παιχνίδι της χαράς» στην παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη σε καλοκαιρινή περιοδεία

«Πολυάννα Το παιχνίδι της χαράς» είναι ο τίτλος του έργου που θα παρουσιάσει εφέτος στην καλοκαιρινή της περιοδεία στα ανοιχτά θέατρα της Ελλάδας μας, από την 1η Ιουλίου έως 12 Σεπτεμβρίου η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη.

Πρόκειται για ένα «παιχνίδι» της Πολυάννας, ενός δωδεκάχρονου τρισχαριτωμένου κοριτσιού, που κατέκτησε ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων τον χειμώνα που ανέβηκε στο Θέατρο Κιβωτός..

Η Πολυάννα, η ηρωίδα της ιστορίας, γίνεται σύμβολο αγάπης και καλοσύνης για όλους όσους θα βρεθούν στο δρόμο της. Βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής, και πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να βρει χαρά ακόμα και σε κάτι δυσάρεστο που θα του συμβεί.

Χαρά που ομορφαίνει και καλυτερεύει τα πάντα στη ζωή.

Η παράσταση έχει πολλή ενδιαφέρουσα πλοκή. Έξυπνα σκηνικά και παραμυθένια κοστούμια προσεγμένα στη λεπτομέρεια και ακόμα εμπνευσμένες χορογραφίες πάνω σε πρωτότυπη μουσική και τραγούδια με ρυθμούς country, foxtrot, rock and roll, godspell και blues.

Τα πιόνια του παιχνιδιού αυτού είναι:

· η αισιοδοξία απέναντι στην απαισιοδοξία,

· η καλοσύνη απέναντι στην κακία,

· το ενδιαφέρον απέναντι στην αδιαφορία

· η θετική σκέψη απέναντι στην αρνητική σκέψη

· το γέλιο απέναντι στο κλάμα

· η συγχώρηση απέναντι στην εκδίκηση

· η χαρά απέναντι στην θλίψη

Promo Trailer:

Λίγα λόγια για το έργο:

Ήταν μια φορά σ’ ένα μακρινό μέρος, κάπου στην Αμερική, πολλά χρόνια πριν, ένα μελαγχολικό χωριουδάκι.

Σ’ αυτό το χωριό οι κάτοικοι ήταν κάπως απρόσιτοι. Δεν πιάνανε κουβέντα εύκολα, χαμογελούσαν πολύ δύσκολα. Με άλλα λόγια… σ’ αυτό το χωριό λες ΚΑΙ ΕΊΧΕ ΧΑΘΕΊ Η ΧΑΡΑ

Η μικρή μας ηρωίδα καταφθάνει μόνη της σε αυτό το χωριουδάκι με τους αδιάφορους και λυπημένους κατοίκους και εφαρμόζοντας το «παιχνίδι της χαράς» κατορθώνει μέσα σε λίγο διάστημα, να τους ξεσηκώσει όλους και να τους γεμίσει με αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα.

Δήλωση της Κάρμεν Ρουγγέρη

«Το έργο έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα πλοκή και ένα τόσο όμορφο τέλος που μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Κατά την γνώμη μου είναι για όλες τις ηλικίες. Οι Θησαυροί –μηνύματα που έχει το έργο αυτό είναι τόσοι που σίγουρα οι μικροί και μεγάλοι θεατές μας θα φύγουν πολύ πιο πλούσιοι από την παράσταση αυτή».

Δήλωση της Χριστίνας Κουλουμπή

«Το παιχνίδι της χαράς» της Eleanor Porter είναι το αριστούργημα της Αμερικάνικης Λογοτεχνίας που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια! Ένα βιβλίο που επηρέασε τον τρόπο που βλέπω την ζωή με αφάνταστα θετικό τρόπο!

Ηρωίδα, ένα μικρό κορίτσι 12 χρονών που- παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται στην ζωή της – καταφέρνει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με χαμόγελο και αισιοδοξία! Ο πατέρας της, ένας φτωχός ιεραπόστολος, της είχε μάθει να παίζει το «παιχνίδι της χαράς» που είναι το μυστικό της ευτυχίας! Μέσα από τις περιπέτειες της μικρής Πολυάννας καταλαβαίνουμε την αξία της ευγνωμοσύνης, την αγάπη που μεταδίδεται μέσα από την καλοσύνη, την φιλία και την ελπίδα που φωτίζει την σκέψη μας να επιλέγει το καλό ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν δύσκολα…

Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθεσία : Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Κίνηση – Χορογραφίες – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας

Πρωτότυπη μουσική – VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας

Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής – Κάρμεν Ρουγγέρη

Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα

Διεύθυνση παραγωγής – Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη Καρτάση

Τηλ. Επικοινωνίας: 6980600483

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Αναγνωστοπούλου Αναστασία, Ζωγραφόπουλος Κώστας, Κορλός Θανάσης, Κύρτσος Νίκος, Λιναρδάτου Κωνσταντίνα, Μιχαλάκη Έλενα, Παπαδόπουλος Χάρης, Πικιώνη Ινώ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

Email: [email protected]

Πληροφορίες: www.karmenrouggeri.gr

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/polyanna-to-paixnidi-tis-xaras/?lang=el

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

14€ γενική είσοδος

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 2 ετών

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ

Τετάρτη 01/07/2026 21:00

ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πέμπτη 02/07/2026 21:00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Παρασκευή 03/07/206 21:00

ΒΕΡΟΙΑ

Δευτέρα 06/07/2026 21:00

ΒΕΡΟΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΚΙΛΚΙΣ

Τρίτη 07/07/2026 21:00

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Τετάρτη 08/07/2026 21:00

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΛΑΜΙΑ

Πέμπτη 09/07/2026 21:00

ΛΑΜΙΑ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ

Παρασκευή 10/07/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΡΟΔΟΣ

Κυριακή 12/07/206 21:00

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ

ΚΩΣ

Τρίτη 14/07/2026 21:00

ΡΕΘΥΜΝΟ

Κυριακή 19/07/2026 21:00

ΡΕΘΥΜΝΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

ΧΑΝΙΑ

Δευτέρα 20/07/2026 21:00

Τρίτη 21/07/2026 21:00

ΧΑΝΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τετάρτη 22/07/2026 21:00

Πέμπτη 23/07/2026 21:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Κυριακή 26/07/2026 21:00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Δευτέρα 27/07/2026 21:00

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Τετάρτη 29/07/2026 21:00

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΗΛΙΔΑ

Πέμπτη 30/07/2026 21:00

ΗΛΙΔΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Παρασκευή 31/07/2026 21:00

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Τρίτη 04/08/2026 21:00

ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τετάρτη 05/08/2026 21:00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Ε.Η.Μ. (ΦΡΟΝΤΖΟΣ)

ΚΕΡΚΥΡΑ

Πέμπτη 06/08/2026 21:00

Παρασκευή 07/08/2026 21:00

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΘΕΑΤΡΟ «ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ» ΜΟΝ ΡΕΠΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Σάββατο 08/08/2026 21:00

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «Μ. ΓΚΑΝΑΣ»

ΔΙΟΝ

Κυριακή 09/08/2026 21:00

ΔΙΟΝ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Δευτέρα 10/08/2026 21:00

ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΑ

Τρίτη 11/08/2026 21:00

ΛΑΥΡΙΟ

Δευτέρα 17/08/2026 21:00

ΛΑΥΡΙΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΙΓΙΟ

Τετάρτη 19/08/2026 21:00

ΑΙΓΙΟ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δευτέρα 24/08/2026 21:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΞΑΝΘΗ

Τρίτη 25/08/2026 21:00

ΞΑΝΘΗ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τετάρτη 26/08/2026 21:00

Πέμπτη 27/08/2026 21:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

Παρασκευή 28/08/2026 21:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΙ

ΚΑΒΑΛΑ

Κυριακή 30/08/2026 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

Δευτέρα 31/08/2026 21:00

ΛΑΡΙΣΑ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΒΟΛΟΣ

Τρίτη 01/09/2026 21:00

ΒΟΛΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΘΗΒΑ

Πέμπτη 03/09/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ

Παρασκευή 04/09/2026 21:00

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Κυριακή 06/09/2026 21:00

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ»

ΝΙΚΑΙΑ

Δευτέρα 07/09/2026 20:30

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

Τρίτη 08/09/2026 21:00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΕΑΤΡΟ «ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ»

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Τετάρτη 09/09/2026 21:00

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Πέμπτη 10/09/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Παρασκευή 11/09/2026 21:00

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ»

ΜΑΝΔΡΑ

Σάββατο 12/09/2026 21:00

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