Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Για ακόμη μία χρονιά, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου κάνει πράξη την ισότιμη πρόσβαση στην Τέχνη, εντάσσοντας στο φετινό του πρόγραμμα τέσσερις προσβάσιμες παραστάσεις στην Πειραιώς 260. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που καταρρίπτει τα εμπόδια και δίνει στον πολιτισμό την πραγματική, συμπεριληπτική του διάσταση.

Με την πολύτιμη συνεργασία της εταιρίας ATLAS E.P. και του πολιτιστικού οργανισμού liminal και με εργαλεία τη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, τον υπερτιτλισμό, την απτική ξενάγηση και την ακουστική περιγραφή, οι παραστάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να απευθύνονται σε κάθε θεατή, χωρίς αποκλεισμούς.

Οι τέσσερις παραστάσεις χορού και θεάτρου που προσφέρουν προσβασιμότητα είναι οι εξής:

Στεφανία Γουλιώτη

Το χρονικό της Ιζαμπέλλας Μόλναρ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Πειραιώς 260 (Χώρος Ε). Ώρα έναρξης 21.00. Διάρκεια 75’

Η παράσταση περιλαμβάνει απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό CAPS για λόγους προσβασιμότητας, ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση.

Υπηρεσίες αισθητηριακής πρόσβασης: ATLAS E.P.

Η παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Δημήτρη Χατζή, ακολουθεί τη γλύπτρια Ιζαμπέλα Μόλναρ σε μια κατάδυση στον άλογο κόσμο της τέχνης, εκεί που όλα τα ένστικτα βρίσκουν τη νομιμοποίησή τους. Η γλυπτική, με το μυστήριο και τα γήινα υλικά της, καταλαμβάνει τη σκηνή και γίνεται σύσσωμη αντίδραση απέναντι στο χάος, διατρέχοντας τη φθορά και τη διάλυση – για να γεννηθεί στο τέλος ξανά.

Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

NOD

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Πειραιώς 260 (Χώρος Β). Ώρα έναρξης 22.00. Διάρκεια 50’

Η παράσταση περιλαμβάνει ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση για άτομα με οπτική αναπηρία. Υπηρεσίες αισθητηριακής πρόσβασης: liminal.

Στο NOD, μεταφερόμαστε στον βιβλικό τόπο εξορίας του Κάιν, έναν χώρο σκοτεινής περιπλάνησης και λήθης, όπου το βλέμμα του Θεού έχει σταματήσει. Δύο άντρες –σχεδόν όμοιοι, σαν αδέλφια– συναντιούνται εκεί για να διατρέξουν ξανά τον ζοφερό κύκλο του ανθρώπινου, φωτίζοντας τη σκληρή κληρονομιά του σημαδιού του Κάιν και ό,τι αυτό αποκαλύπτει για εμάς.

Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου

Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα

Τετάρτη 1η Ιουλίου

Πειραιώς 260 (Χώρος Β). Ώρα έναρξης 21.30. Διάρκεια 70’

Η παράσταση περιλαμβάνει ακουστική περιγραφή, απτική ξενάγηση, υπερτιτλισμό και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα. Στη συγκεκριμένη παράσταση θα υπάρχουν μόνο Ελληνικοί υπέρτιτλοι. Υπηρεσίες αισθητηριακής πρόσβασης: liminal.

1950. Μια νεαρή δασκάλα διορίζεται στις Κυκλάδες. Θα πάρει μια δύσκολη απόφαση. Να διδάξει κρυφά στο απέναντι νησί. Θα κάνει το σωστό. Όμως, όταν κάνεις το σωστό μόνο για να το κάνεις, παραμένει σωστό; Ό,τι δεν ομολογείται, μας κρατάει αθώους και πολλαπλασιάζεται μέσα μας. Ένας μονόλογος κάτω από το εκτυφλωτικό κυκλαδίτικο φως που χάνεται στη γραμμή του ορίζοντος.

Χριστιάνα Κοσιάρη

Τα κόλλυβα

Πέμπτη 23 Ιουλίου

Πειραιώς 260 (Χώρος Β). Ώρα έναρξης 22.30. Διάρκεια 45’

Η παράσταση περιλαμβάνει υπερτιτλισμό CAPS για λόγους προσβασιμότητας, ακουστική περιγραφή, απτική ξενάγηση (θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της παράστασης) και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Υπηρεσίες αισθητηριακής πρόσβασης: ATLAS E.P.

Πέντε γυναίκες άνω των εξήντα συναντιούνται κάθε χρόνο για να φτιάξουν Τα κόλλυβά τους όσο είναι ακόμη εν ζωή. Γελούν, κουτσομπολεύουν, θυμούνται, πειράζονται, ενώ ανακατεύουν το σιτάρι, πασπαλίζουν ζάχαρη και στολίζουν με ρόδι. Μια παράσταση που αποδομεί τον θάνατο με χιούμορ, μια συνάντηση που τιμά αυτό που χάθηκε χωρίς να ξεχνά αυτό που υπάρχει ακόμη.

Οι θεατές θα πρέπει να ενημερώνουν ποιες από τις τέσσερις υπηρεσίες επιθυμούν (Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Υπέρτιτλους, Ακουστική Περιγραφή, Απτική Ξενάγηση).

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