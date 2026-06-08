Tony Awards 2026: Θρίαμβος για την παράσταση «Death of a Salesman» – Η λίστα των νικητών της 79ης διοργάνωσης (photos/videos)

Η θεατρική παράσταση «Death of a Salesman» με πρωταγωνιστές τον Νέιθαν Λέιν (Nathan Lane) και τη Λόρι Μέτκαλφ (Laurie Metcalf), μια νέα προσέγγιση του αριστουργήματος του Άρθουρ Μίλερ (Arthur Miller) για το αμερικανικό όνειρο, θριάμβευσε στην 79η τελετή απονομής των Βραβείων Tony. Η παραγωγή απέσπασε συνολικά έξι διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τον μεγαλύτερο αριθμό στη φετινή διοργάνωση. Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Θεατρικού Έργου, ενώ η Μέτκαλφ αναδείχτηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου και ο Τζο Μαντέλο (Joe Mantello) στην Σκηνοθεσία.

Σύμφωνα με το Variety, αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική, καθώς αποτελεί το πρώτο Βραβείο Tony, για τον αμφιλεγόμενο παραγωγό Σκοτ Ρούντιν (Scott Rudin) ο οποίος αποσύρθηκε από το Μπρόντγουεϊ το 2021, μετά τις πολυάριθμες κατηγορίες για εκφοβισμό και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζομένους.

«Δεν θα βρισκόμασταν όλοι εδώ χωρίς το σπάνιο ταλέντο του Τζο Μαντέλο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την αποκαλυπτική παραγωγή», είπε ο Λέιν παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Το σημαντικότερο όμως είναι, η μεγαλοφυΐα του Άρθουρ Μίλερ, ο οποίος δημιούργησε αυτό το μνημειώδες αριστούργημα, το οποίο δυστυχώς παραμένει εξίσου επίκαιρο όσο και το 1949», πρόσθεσε.

Το «Ragtime», ένα καθηλωτικό ιστορικό έπος, τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ, ενώ εξασφάλισε και τις διακρίσεις Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες των Κέισι Λέβι (Caissie Levy) και Τζόσουα Χένρι (Joshua Henry) αντίστοιχα. Η αρχική παραγωγή του 1998 είχε κερδίσει δύο Tony αλλά δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει το κορυφαίο βραβείο της κατηγορίας του.

Το «Schmigadoon!», μια ανάλαφρη κωμική ωδή στη Χρυσή Εποχή του θεάτρου, απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερου Μιούζικαλ, Πρωτότυπης Μουσικής, Λιμπρέτου και Ενορχήστρωσης. Η παραγωγός Κριστίν Σβάρτσμαν (Christine Schwarzman) μάλιστα ευχαρίστησε χιουμοριστικά την πλατφόρμα Apple TV+ (καθώς η παράσταση βασίζεται στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά) για την ακύρωση του τρίτου κύκλου της. «Χωρίς αυτό», σχολίασε αστειευόμενη, «δεν θα είχαμε καταφέρει να το ανεβάσουμε στο Μπρόντγουεϊ».

Ο κορυφαίος πρωταγωνιστής Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) απέσπασε το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Giant», μια καυστική ματιά στη γεμάτη αντιπαραθέσεις προσωπικότητα του διάσημου συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Ρόαλντ Νταλ (Roald Dahl). Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο ηθοποιός χαρακτήρισε την παράσταση ως «ένα έργο για τη σκληρότητα σε μια σκληρή εποχή».

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Λίθγκοου στα βραβεία, μετά το «The Changing Room» το 1973 και το «Sweet Smell of Success» το 2002. «Είχα πολλές στιγμές έκστασης στην καριέρα μου», συμπλήρωσε επί σκηνής, «αλλά αυτή η στιγμή είναι σίγουρα μία από τις κορυφαίες».

Στο ίδιο ορόσημο, των τριών Βραβείων Tony, έφτασε και η Λόρι Μέτκαλφ μετά τις ερμηνείες της στα έργα «Three Tall Women» (2018) και «A Doll’s House, Part 2» (2017).

Παράλληλα, η Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville) κατέκτησε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ιοκάστη στον «Οιδίποδα» στην πρώτη της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ.

Οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων Tony 2026:

Καλύτερο Μιούζικαλ: «Schmigadoon!»

Καλύτερο Θεατρικό Έργο: «Liberation»

Καλύτερη Αναβίωση Μιούζικαλ: «Ragtime»

Καλύτερη Αναβίωση Θεατρικού Έργου: «Death of a Salesman»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: John Lithgow, «Giant»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Lesley Manville, «Oedipus»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Joshua Henry, «Ragtime»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Caissie Levy, «Ragtime»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Ali Louis Bourzgui, «The Lost Boys»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Shoshana Bean, «The Lost Boys»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Alden Ehrenreich, «Becky Shaw»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Laurie Metcalf, «Death of a Salesman»

Σκηνοθεσία Θεατρικού Έργου: Joe Mantello, «Death of a Salesman»

Σκηνοθεσία Μιούζικαλ: Zhailon Levingston και Bill Rauch, «Cats: The Jellicle Ball»

Πρωτότυπη Μουσική-Λιμπρέτο: Cinco Paul, «Schmigadoon!»

Χορογραφίες: Omari Wiles και Arturo Lyons, «Cats: The Jellicle Ball»

Ενορχήστρωση: Doug Besterman και Mike Morris, «Schmigadoon!»

Σκηνογραφία σε Μιούζικαλ: Dane Laffrey, «The Lost Boys»

Σκηνογραφία σε Θεατρικό Έργο: Chloe Lamford, «Arthur Miller’s Death of a Salesman»

Ενδυματολογία σε Μιούζικαλ: Qween Jean, «Cats: The Jellicle Ball»

Ενδυματολογία σε Θεατρικό Έργο: Jeff Mahshie, «Fallen Angels»

Σχεδιασμός Ήχου σε Μιούζικαλ: Kai Harada, «Ragtime»

Σχεδιασμός Ήχου σε Θεατρικό Έργο: Mikaal Sulaiman, «Arthur Miller’s Death of a Salesman»

Μάγεψε η Pink

Με μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, η Pink άνοιξε την αυλαία των 79ων Βραβείων Tony. Η κορυφαία σταρ ήταν η φετινή οικοδέσποινα της μεγάλης γιορτής του Μπρόντγουεϊ, αναλαμβάνοντας τα ηνία της παρουσίασης, σε μια βραδιά που τίμησε τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν.

Στο μπλε χαλί τη συνόδευσαν ο σύζυγός της, Κάρεϊ Χαρτ (Carey Hart), η 15χρονη κόρη τους, Γουίλοου, ο 9χρονος γιος τους, Τζέιμσον, καθώς και η μητέρα της, Τζούντιθ Μουρ (Judith Moore).

Για την εντυπωσιακή της άφιξη, η τραγουδίστρια επέλεξε μια μαύρη δημιουργία με παγιέτες την οποία συνδύασε με μια μπλε ροζέτα στα μαλλιά και μακριά, κρεμαστά σκουλαρίκια.

Πριν από την εκδήλωση, η Pink εξομολογήθηκε στην κολλητή της φίλη, Σοσάνα Μπιν (Shoshana Bean) ότι ήταν «αρκετά αγχωμένη» για τον ρόλο της οικοδέσποινας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε την παρουσίαση μιας μεγάλης τελετής βραβείων, σύμφωνα με το People.

Το άγχος της, ωστόσο, εξαφανίστηκε μόλις ανέβηκε στη σκηνή. Το σόου ξεκίνησε με τη σταρ να αιωρείται πάνω από τη σκηνή ντυμένη ως Πίτερ Παν και ερμηνεύοντας το «I’m Flying». Στην συνέχεια έκανε την εμφάνισή του ο πρώην παρουσιαστής των βραβείων, Νιλ Πάτρικ Χάρις (Neil Patrick Harris), συμβουλεύοντάς την να είναι απλώς ο εαυτός της. «Είσαι η Pink. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», της είπε.

Ακολουθώντας τη συμβουλή του, η Pink έβγαλε τον ιμάντα, φόρεσε ένα ψηλό καπέλο και έδωσε το σύνθημα για μια εκρηκτική εκτέλεση του εμβληματικού «Lady Marmalade». Για τις ανάγκες του σόου έκανε μια γρήγορη αλλαγή με ροζ κορσέ με κρυστάλλινα κρόσσια και ψηλές μαύρες μπότες. Στο πλευρό της βρέθηκαν δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Lea Michele και η Megan Thee Stallion με το νούμερο να εξελίσσεται σε υπερθέαμα, καθώς 170 περφόρμερ κατέκλυσαν τη σκηνή.

Σύμφωνα με το Broadway News, τις χορογραφίες υπέγραψε η Σάρα Ο’Γκλέμπι (Sarah O’Gleby), ενώ τη μουσική και τους στίχους οι Μπεντζ Πασέκ (Benj Pasek) και Τζάστιν Πολ (Justin Paul), σε συνεργασία με τον Μαρκ Σόνενμπλικ (Mark Sonnenblick).

Περνώντας στον εισαγωγικό της μονόλογο με άφθονο αυτοσαρκασμό, η Pink δήλωσε: «Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους του θεάματος… κυρίως εκείνους που καταφέρνουν να στριμώξουν τον Λουκ Έβανς σε κορσέ!». Παράλληλα, αυτοαποκαλέστηκε η «δεύτερη μεγαλύτερη θαυμάστρια του Μπρόντγουεϊ», δίνοντας την πρωτιά στην κόρη της, Γουίλοου.

Κλείνοντας, συνέδεσε έξυπνα τα υποψήφια μιούζικαλ με την πολιτική επικαιρότητα. Σημείωσε ότι «τα χειρότερα κομμάτια της ιστορίας επαναλαμβάνονται» με αφορμή τις παραστάσεις «Ragtime» και «Liberation», ενώ σχολίασε με νόημα τον κοινωνικό διχασμό και την απώλεια δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, κάνοντας αναφορές στα έργα «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» και την αναβίωση του «Cats», («Jellicle Ball»).

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