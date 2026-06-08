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08.06.2026 10:31

Βραβεία Tony 2026: Ιστορική υποψηφιότητα για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ

08.06.2026 10:31
June- Squibb-new

Η Τζουν Σκουίμπ (June Squibb) έγραψε ιστορία στην 79η τελετή απονομής των Βραβείων Τοny στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, καθώς έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία υποψήφια ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού.

Περπάτησε στο μπλε χαλί, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με λαιμόκοψη V και φλοράλ λεπτομέρειες. Η Σκουίμπ απέσπασε την υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ερμηνεία Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Marjorie Prime», καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε η Λόις Σμιθ (Lois Smith), η οποία ήταν 89 ετών όταν προτάθηκε το 2020 για το «The Inheritance» το οποίο και κέρδισε.

«Είμαι ενθουσιασμένη με το τι θα κάνει αυτή η υποψηφιότητα στην καριέρα μου», είχε δηλώσει η ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE τον Μάιο.

Μαζί της στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιες οι Μπέτσι Άιντεμ Betsy Aidem), Μέριλουιζ Μπερκ (Marylouise Burke), Άγια Κας (Aya Cash) και Λόρι Μέτκαλφ (Laurie Metcalf) η οποία ήταν και η νικήτρια. 

Ο συμπρωταγωνιστής της στην παράσταση Ντάνι Μπέρσταϊν (Danny Burstein), ήταν επίσης υποψήφιος για το Βραβείο Ερμηνείας Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

«Πλέω σε πελάγη ευτυχίας και για τον Ντάνι!» είχε αναφέρει η Σκουίμπ και πρόσθεσε: «Μοιράζομαι αυτή την υποψηφιότητα με όλους όσοι δούλεψαν τόσο σκληρά για να ζωντανέψουν ξανά το “Marjorie Prime”».

Σε σκηνοθεσία της Αν Κάουφμαν (Anne Kauffman), η παράσταση ακολουθεί «μια γυναίκα με άνοια, η οποία συνομιλεί με την τέλεια, ψηφιακή εκδοχή του εκλιπόντος συζύγου της».

Στα 96 της, η Σκουίμπ έγινε επίσης η μεγαλύτερη σε ηλικία ηθοποιός που έκανε πρεμιέρα σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

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