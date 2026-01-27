search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

27.01.2026 13:16
tony-awards-new

Η τελετή απονομής των Βραβείων Tony 2026, ο κορυφαίος θεσμός αναγνώρισης του αμερικανικού θεάτρου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.

Επίσης, ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας για τη σεζόν 2025-2026 η Κυριακή 26 Απριλίου, για όλες τις παραγωγές του Μπρόντγουεϊ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Tony 2026 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 5 Μαΐου.

Η 79η ετήσια τελετή αποτελεί τη δεύτερη συνεχή χρονιά (και την 22η συνολικά από το 1997) που ο θεσμός επιστρέφει στο Radio City, μετά από έναν διετή πειραματισμό με άλλους χώρους. Το 2023, τα βραβεία απονεμήθηκαν στο τότε πρόσφατα ανακαινισμένο United Palace στο Washington Heights του Μανχάταν ενώ ένα χρόνο αργότερα η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο θέατρο David H. Koch στο Lincoln Center.

Τα κορυφαία βραβεία θεάτρου θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμα για streaming στο Paramount+, όπως αναφέρει το Deadline.

Την παραγωγή υπογράφει το CBS σε συνεργασία με την Tony Award Productions, μια κοινοπραξία των American Theatre Wing και The Broadway League.

