Τρεις γυναίκες που πολεμούν το κακό

Ξεκίνησαν εδώ και λίγες ημέρες οι παραστάσεις στο Θέατρο Μεταξουργείο με το εμβληματικό έργο «Η πλεξούδα», θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Λετισιά Κολομπανί, σε σκηνοθεσία και θεατρική προσαρμογή της εξαίρετης Κυριακής Σπανού.

Το ευπώλητο βιβλίο, που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ύμνος» στη γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα «Η πλεξούδα» θα ανέβει για πρώτη φορά σε μορφή παράστασης, σε μετάφραση Γιάννη Στρίγκου, με πρωταγωνίστριες τη Χρύσα Βακάλη, την Παναγιώτα Βλαντή και τη Γιασεμή Κηλαηδόνη, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Η υπόθεση. Ηρωίδες του τρεις γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της Γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες, μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους, διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Η σκηνοθέτις. Για έξι χρόνια καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου ήταν η θεατρολόγος και σκηνοθέτις Κυριακή Σπανού, σήμερα είναι σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όπως έχει δηλώσει, «μπαίνεις στη σκέψη του συγγραφέα, κι αυτός ξετυλίγει τη δική σου. Με τον ορίζοντα της αλληλοκατανόησης. Και βέβαια με τη διαχείριση του δραματικού χρόνου που έχει μεταβληθεί από την εποχή της συγγραφής, γιατί το πλαίσιο της πρόσληψης και της προσοχής του κοινού αλλάζει με τις εποχές».

Σπουδαίες στιγμές της καριέρας της στο Θεσσαλικό, η παράσταση στη Νέα Υόρκη με τη «Μήδειας Μπούρκα» και τη διάκριση που πήρε, το Θεσσαλικό Θέατρο στο Ανόι του Βιετνάμ με «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» και τα πέντε βραβεία με τα οποία γύρισε στη Λάρισα, «Οι Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα», υποψήφιες για βραβείο από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, που ταξίδεψαν στη Θεσσαλία, αλλά και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

iNFO

Σκηνογράφος: Ολυμπία Σιδερίδου. Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα. Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα. Μουσική επιμέλεια: Νείλος Καραγιάννης. Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πιακουλάκη

